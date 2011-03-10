В Москве ожидается похолодание и снег

В Москве похолодает в пятницу, 11 марта, синоптики Гидрометцентра прогнозируют снегопад. Весна еще не победила окончательно зиму.

Специалисты по погоде обещают, что понижение температуры воздуха и снег продержатся только два дня. В воскресенье, 13 марта, осадки прекратятся. День будет солнечным, в воздух прогреется до плюс пяти градусов.

Сегодня в Москве температура воздуха в течение дня от 0 до плюс двух градусов. Местами в столице возможен небольшой дождь.