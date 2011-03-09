В Москве и Подмосокьве в среду будет облачно, от -2 до +3 градусов

В Москве и Подмосковье в среду будет облачно, с прояснениями, возможны небольшие осадки. Ожидается юго-западный ветер. В городе температура воздуха составит 0...+2 градуса.



В Московской области ожидается -2...+3. Об этом сообщает Росгидромет. В ночь со среды на четверг пройдет слабый снег, температура воздуха в Москве составит -4...-6, по области -4...-9. В четверг, 10 марта, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, передает ИТАР-ТАСС. Температура в столице будет колебаться от -1 до +1 градуса, по области ожидается -3...+2. В пятницу 11 марта в московском регионе будет около 0 градусов.