К Новороссийску приближается ураган, объявлено штормовое предупреждение

К Новороссийску приближается ураган с порывами ветра до 35 м в секунду и высотой волн в 4 метра, сообщает Гидрометцентр Краснодарского края. Объявлено экстренное штурмовое предупреждение.



По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением кровли, обрывами воздушных линий связи и электропередачи. Также возможны повреждения портовых и причальных сооружений, аварии на морских судах.