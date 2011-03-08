К Новороссийску приближается ураган, объявлено штормовое предупреждение
8 марта 2011, 17:03 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]
К Новороссийску приближается ураган с порывами ветра до 35 м в секунду и высотой волн в 4 метра, сообщает Гидрометцентр Краснодарского края. Объявлено экстренное штурмовое предупреждение.
По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением кровли, обрывами воздушных линий связи и электропередачи. Также возможны повреждения портовых и причальных сооружений, аварии на морских судах.