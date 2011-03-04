МЧС: В Москве в ночь на субботу ожидаются сильные порывы ветра

В Москве в ночь на субботу, по данным ГУ МЧС региона, ожидаются сильные порывы ветра, которые могут привести к повреждению линий электропередач и падению деревьев.



"В ночь на 5 марта местами порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Возможны повреждения линий связи и электропередач, частичный повал деревьев, повреждение рекламных щитов, обрушение слабо укрепленных конструкций", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.



Как "Аргументы.ру" сообщали ранее, в столице в течение суток ожидается облачная погода, временами пройдет снег.