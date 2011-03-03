В Москве синоптики обещают ухудшение погоды

Специалисты по погоде Гидрометеобюро предупредили жителей Москвы и Московской области об ухудшении погоды в столичном регионе до понедельника, 7 марта.

По сообщению синоптиков к столичному региону подходит атмосферный фронт. Он принесет с собой снег, метели и сильный ветер. Температура воздуха поднимется до 0 градусов.



В Москве уже сегодня возможно пойдет слабый снег, который создаст условия для гололедицы, наледи и сосулек.

4 марта в Москве продолжится снег, ветер усилится до 5-10 метров в секунду, температура воздуха будет колебаться около нуля.

В субботу, 5 марта, в Москве и Подмосковье местами будет мести метель. Скорость ветра местами будет достигать 12-17 метров в секунду. Видимость на дорогах ухудшится.

По данным Гидрометеобюро, в ночь на воскресенье в столичном регионе похолодает до минус 5-7 градусов, на дорогах образуется ледяная корка, днем будет облачно с прояснениями, ожидается легкий снегопад.

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье ожидаются скачки атмосферного давления. Метеозависимым людям рекомендуется быть особо осторожными.