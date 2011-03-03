В Москве синоптики обещают ухудшение погоды
3 марта 2011, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты по погоде Гидрометеобюро предупредили жителей Москвы и Московской области об ухудшении погоды в столичном регионе до понедельника, 7 марта.
По сообщению синоптиков к столичному региону подходит атмосферный фронт. Он принесет с собой снег, метели и сильный ветер. Температура воздуха поднимется до 0 градусов.
В Москве уже сегодня возможно пойдет слабый снег, который создаст условия для гололедицы, наледи и сосулек.
4 марта в Москве продолжится снег, ветер усилится до 5-10 метров в секунду, температура воздуха будет колебаться около нуля.
В субботу, 5 марта, в Москве и Подмосковье местами будет мести метель. Скорость ветра местами будет достигать 12-17 метров в секунду. Видимость на дорогах ухудшится.
По данным Гидрометеобюро, в ночь на воскресенье в столичном регионе похолодает до минус 5-7 градусов, на дорогах образуется ледяная корка, днем будет облачно с прояснениями, ожидается легкий снегопад.
В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье ожидаются скачки атмосферного давления. Метеозависимым людям рекомендуется быть особо осторожными.