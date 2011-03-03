В ближайшие часы в Москве ухудшится погода, ожидается метель с сильным ветром

В ближайшие часы в Москве ухудшится погода, идет атмосферный фронт, который принесет с собой снег, метели и сильный ветер, сообщает Гидрометеобюро Москвы и Московской области.



Предположительно, до 7 марта погода не улучшится. А сегодня в Москве температура воздуха поднимется до нуля градусов, пойдет слабый снег, что создаст условия для гололедицы, наледи и сосулек.



Снег продолжит идти в регионе и 4 марта, но усилится ветер - до 5-10 м/сек, температура воздуха будет колебаться около нуля.



Зима еще напомнит о себе 5 марта, в Москве и области ожидается местами сильная метель, ухудшится видимость, порывы ветра будут достигать 12-17 м/секунду.



В ночь на воскресенье похолодает до минус 5-7 градусов, на дорогах образуется ледяная корка. Днем будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Сила ветра вновь достигнет 15-17 м/секунду.



По предварительному прогнозу синоптиков, 8 марта осадков в Москве не будет, однако сильно похолодает. Ночью в Московской области температура опустится до минус 15, а днем в столице ожидается от минус 5 до минус 9 градусов.



Атмосферное давление в эти дни неустойчивое, к примеру, в воскресенье оно понизится до 721 мм ртутного столба.