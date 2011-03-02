Днем в Москве и Подмосковье будет солнечно и морозно

В Москве и Подмосковье в среду днем ожидается солнечная погода с умеренным морозом. Температура воздуха в Москве составит -4..-6 градусов, по области -3..-8 градусов.



Ожидается северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометеобюро Москвы и Московской области. Атмосферное давление 2 марта будет повышенным - 763 мм ртутного столба, что значительно выше климатической нормы. При таких погодных условиях возможны негативные реакции у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает "Интерфакс".