Ранней весны не будет - Роман Вильфанд

Сегодня директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ранней весны не будет, она задерживается, так как сильный антициклон гонит к нам холодный воздух из северного Казахстана.



Директор Гидрометцентра рассказал, что "в начале марта температура будет на 2-4 градуса ниже обычного, но в целом погода будет в пределах средних многолетних значений. Это значит, что ранней весны не будет", синоптики не рассчитывают и на сильные оттепели.



По словам Р.Вильфанда, в течение первой декады марта морозы постепенно ослабеют и дневные температуры также постепенно подойдут к нулевой отметке. Но 7 и 8 марта в Центральную Россию могут вернуться морозы до 8-10 градусов.



Во второй декаде марта вновь не исключено похолодание до минус 5, может выпасть снег. А после весеннего солнцестояния 21 марта наступит долгожданное потепление - вплоть до плюс 10 градусов.