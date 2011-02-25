Еще три дня атмосферное давление в Москве будет превышать норму

Высокое атмосферное давление - до 769 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы, продержится в Москве еще три дня, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.



"Еще целых трое суток атмосферное давление в Москве и ее окрестностях останется очень высоким, в столице оно будет придерживаться значений 767-769 миллиметров ртутного столба", - говорится в сообщении.



"Для людей с артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, лиц, перенесших инфаркт и инсульт, высокое давление остается нагрузочным фактором, негативно влияющим на самочувствие", - цитирует источник РИА "Новости".



"Начиная со вторника, атмосферное давление начнет понижаться. Но все равно останется более высоким, чем положено по норме", - отмечается в сообщении.