Магнитную бурю в пятницу вызовет сильнейшая вспышка на солнце

В ночь на вторник, 16 февраля в 01.56 по Гринвичу (04.56 мск) спутники GOES зафиксировали на Солнце вспышку класса X2 - высшего класса мощности. Такие вспышки не происходили на светиле с декабря 2006 года.

"Вспышка находилась почти точно по центру солнечного диска, напротив Земли, и сопровождалась крупным выбросом плазмы, наблюдавшимся сразу несколькими космическими инструментами, так что геомагнитные последствия от вспышки почти неизбежны", - говорится в сообщении специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева (ФИАН).

Передний фронт выброса двигался со скоростью 410 километров в секунду, цитирует источник РИА "Новости". Если эта скорость сохранится, то достигнуть орбиты Земли основная масса выброшенной плазмы должна не позднее, чем к концу дня в пятницу.

"Продолжительность ожидающихся геомагнитных возмущений, по-видимому, может составить от 10 часов до суток"- отмечают ученые.