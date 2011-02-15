МЧС предупреждает о возможных ЧС в Центральной России из-за сильных морозов

МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях в Центральной России из-за установившихся сильных морозов. Спасатели предупреждают, что возможно увеличение количества пожаров, нарушения в работе энергосистем.

В ЦФО в особо холодные дни прогнозируется рост аварий в сфере ЖКХ и работе транспорта. Спасатели призывают граждан сохранять бдительность: во время морозов возможен рост случаев переохлаждения, обморожения и даже гибели людей.

Напомним, в ближайшие пять дней в Центральном федеральном округе ночью ожидаются морозы до минус 29 градусов. Среднесуточная температура будет значительно ниже нормы.

Крепкие морозы отступят к выходным.