В Чили зафиксирован ряд повторных землетрясений

В ночь на пятницу, 12 февраля, в Чили произошли по меньшей мере четыре повторных землетрясения магнитудой от 4,8 до 6,1. Пока данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Эпицентр землетрясений, по данным сейсмологов, находился в 45 км к северу от города Консепсьон, а очаг подземных толчков — на глубине 28 км.

Данных о жертвах и разрушениях пока нет, однако уточняется, что в пострадавшем регионе нарушена телефонная связь и электроснабжение. Люди покидают свои дома, опасаясь возможности цунами, передает РИА Новости.



