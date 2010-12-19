В Москве объявлено штормовое предупреждение до утра понедельника

В столичном регионе до утра понедельника объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра - до порывов выше 15 м/с, метель и снежный буран, предупреждают синоптики.



"С 17:00 19 декабря до 9:00 20 декабря в столице и Подмосковье ожидаются снегопад, сильный ветер, метель, гололедица, образование наледи и снежных заносов", - сказали "Аргументам недели" в Гидрометеобюро Москвы и Московской области в воскресенье.



Температура воздуха вечером в воскресенье в Москве составит от - 4 до - 6 градусов.