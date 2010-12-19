"Аэрофлот" принял решение вернуть в Москву три рейса, не долетевших до Лондона из-за плохих метеоусловий и приземлившихся в Париже и Брюсселе.

Аэропорт Лондона не принимает самолеты из-за сильного снегопада, поэтому два рейса авиакомпании сели в Париже и один - в Брюсселе, передает РИА Новости.

"В связи с данной ситуацией в авиакомпании приняли решение вернуть пассажиров в Москву сегодня. Вылет 239-го рейса запланирован из Брюсселя в Москву в 13:00 мск, вылет 241-го рейса из Парижа в Москву - в 15:00 мск, вылет 245-го рейса из Парижа - в 16:00 мск", - добавил собеседник агентства.

Жители Британии опасаются новой волны транспортного коллапса.