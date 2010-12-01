Зима пришла в Москву 20-градусными морозами

В Московском регионе в среду, в первый день календарной зимы, будет морозно, без осадков, на дорогах гололедица. Ожидается переменная облачность, ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 м/с.

В Москве днем столбики термометров окажутся на отметках -17-19 градусов, в Подмосковье -16-21 градуса.

По прогнозам синоптиков, снижение температуры продолжится в течение недели и незначительное ее повышение ожидается только в пятницу. Всю неделю столбик термометра будет колебаться днем от -16 до -23 градусов.



