На Петербург идут лютые морозы

По данным синоптиков в ночь на 1 декабря в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается понижение температуры воздуха до —25-28 градусов.

По информации ГУ МЧС по Ленобласти, в связи со сложившейся метеорологической обстановкой 30 ноября и 1 декабря на территории области прогнозируется повышенная вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с авариями на объектах ЖКХ и нарушениями тепло- и водоснабжения населенных пунктов. Возможно также отключение электроэнергии из-за перегрузки электросетей при использовании обогревательных приборов, передает Росбалт.

Стоит отметить, что прогнозируемая синоптиками температура на 9-12 градусов ниже средних многолетних значений.