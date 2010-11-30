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На Петербург идут лютые морозы

30 ноября 2010, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

На Петербург идут лютые морозы

По данным синоптиков в ночь на 1 декабря в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается понижение температуры воздуха до —25-28 градусов.

По информации ГУ МЧС по Ленобласти, в связи со сложившейся метеорологической обстановкой 30 ноября и 1 декабря на территории области прогнозируется повышенная вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с авариями на объектах ЖКХ и нарушениями тепло- и водоснабжения населенных пунктов. Возможно также отключение электроэнергии из-за перегрузки электросетей при использовании обогревательных приборов, передает Росбалт.

Стоит отметить, что прогнозируемая синоптиками температура на 9-12 градусов ниже средних многолетних значений.

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