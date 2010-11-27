В Москве в субботу до -6 градусов, местами пройдет слабый снег

В Москве и Московской области в субботу, 27 ноября, подморозит до -6 градусов, местами пройдет слабый снег. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 28 ноября, в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. Температура в течение суток в Москве -5-7 градусов ниже нуля, по области -5-10 градусов мороза. Ветер северной четверти, 3-8 метров в секунду, на дорогах гололедица.

Как сообщили в мэрии столицы, коммунальные службы города за ночь обработали все автомобильные магистрали противогололедными реагентами. На улицах с крутыми подъемами и у мостов дежурят тягачи, также здесь выставлены ящики с песком. Пешеходные дорожки, подходы к станциям метро, автобусные остановки посыпаны мелким щебнем, передает ИТАР-ТАСС.