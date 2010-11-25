За прошедшие сутки в Москве выпала треть нормы осадков для ноября
25 ноября 2010, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
В течение последних суток в Москве шел непрекращающийся дождь - выпала треть нормы осадков для ноября.
25 ноября в столице сохранится теплая погода – воздух прогреется до +5 градусов, ожидается снег с дождем.
"При норме осадков для ноября 60 мм за среду в Москве выпало 20 мм осадков. А всего с начала месяца в виде дождя и снега выпало 68 мм осадков", - рассказали "Интерфаксу" в Гидрометеобюро Москвы и Московской области.