За прошедшие сутки в Москве выпала треть нормы осадков для ноября

В течение последних суток в Москве шел непрекращающийся дождь - выпала треть нормы осадков для ноября.



25 ноября в столице сохранится теплая погода – воздух прогреется до +5 градусов, ожидается снег с дождем.

"При норме осадков для ноября 60 мм за среду в Москве выпало 20 мм осадков. А всего с начала месяца в виде дождя и снега выпало 68 мм осадков", - рассказали "Интерфаксу" в Гидрометеобюро Москвы и Московской области.



