В Москве в субботу будет сыро и пасмурно

Москва и Московская область в субботу, 20 ноября, будет находиться в зоне атмосферного фронта, что разделяет два антициклона. В столичном регионе будет сыро и пасмурно.

Местами пройдет небольшой дождь, минимальная температура воздуха в Москве составит +5+7 градусов, по области при юго-восточном ветре будет +3+8 градусов.

Предстоящей ночью в Москве и окрестностях вновь временами будет идти дождь, столбики термометров в регионе покажут в столице от 0 до +5 градусов.

Днем в воскресенье температура воздуха составит +3+5 градусов, по области будет от 1 до 6 выше ноля.