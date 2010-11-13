МЧС предупреждает о ЧС в связи с усилением ветра в Москве

В Москве и Московской области возможны чрезвычайные ситуации. Это связано с усилением ветра, который может достигать 17 метров в секунду.

По данным МЧС, возможны обрывы линий электропередачи, повал деревьев и повреждение рекламных щитов.

В субботу в столичном регионе сохранится не характерная для ноября теплая погода, будет облачно с прояснениями, временами пройдут дожди. По данным специалистов Росгидромета, в Москве воздух прогреется до +7+9 градусов, в Подмосковье до +6+11 градусов.

В воскресенье, 14 ноября, в московском регионе также будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до +6+11 градусов.

13 ноября может быть зафиксирован очередной температурный рекорд ноября. Согласно записям в истории метеонаблюдений в столице, самым теплым этот день был в 1977 году. Тогда 13 ноября воздух прогрелся до +10,2 градуса.