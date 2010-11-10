В Москве установлен очередной температурный рекорд

Днем 10 ноября в Москве был не только установлен температурный рекорд дня, но и перекрыт абсолютный максимум прогрева атмосферного воздуха, державшийся с 1927 года.

По данным Гидрометеобюро Москвы и Московской области, базовая станция ВВЦ днем зафиксировала температуру 13,8 градуса, что превышает на 1,2 градуса предыдущий рекорд для 10 ноября, а также перекрывшую абсолютный максимум ноября за 130-летнюю историю метеонаблюдений в городе.

Как стало известно, предыдущий максимум ноября отмечался в 1927 году два дня подряд - 10 и 11 числа.