Климатологи назовут причины аномально жаркого лета в России

Специалисты РАН и климатологи Росгидромета провели глобальный анализ температурных аномалий и на следующей неделе намерены назвать причины аномально жаркого лета в России.

В европейской части России с середины июня более двух месяцев стояла аномальная жара и засуха. Все это привело к сильным природным пожарам, в основном лесным. Как передает радиостанция СИТИ-FM, анализом климатической аномалии занимались специалисты Росгидромета и представители РАН.

Глава Росгидромета подчеркнул, что на ситуацию повлиял целый комплекс причин, в числе которых устойчивый антициклон и неудачное расположение температурных аномалий в океане. Напомним, что ситуацию ухудшил суховей, который принес горячий воздух из районов, охваченных засухой.