В воскресенье в Москве будет солнечно

В воскресенье в Москве и Московской области будет солнечно и достаточно тепло, столбики термометров поднимутся до +10 градусов. Ожидается легкая облачность, без осадков.

Температура воздуха в столице составит от +6 до +8 градусов, по области - от +5 до +10 градусов. "Погоду будет определять погожий антициклон, который пришел в центральную Россию с юго-востока Европы", - цитирует ИТАР-ТАСС представителя Росгидромета.

Предстоящей ночью дождей не ожидается, в Москве будет от +1 до +3 градусов, в Подмосковье - от -1 до +4 градусов. В понедельник, 1 ноября, - небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется в московском регионе от +6 до +11 градусов.

Синоптики прогнозируют, что такая погода продержится до середины недели.