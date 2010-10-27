Активность извержения вулкана Ключевской значительно увеличилась

Вулкан Ключевской на Камчатке выбрасывает пепел на высоту в 8-9 километров. Пепел от извержения вулкана Ключевской на Камчатке выпал в посёлке Ключи в 40 километрах от исполина.

Как передает радиостанция "Маяк", активность извержения в последние дни значительно увеличилась. Вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту до 8-9 километров, по его склонам стекают лавовые потоки.

Стало известно, что шлейфы пепла распространяются в восточном и юго-восточном направлении над Тихим океаном, где пролегают трассы международных авиалиний.