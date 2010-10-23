МЧС: С усилением ветра возможны ЧС

Московское управление МЧС предупреждает москвичей и автовладельцев об опасности сильного ветра на улицах города, возможны обрывы линий электропередачи, падение рекламных конструкций и деревьев.

"Главное управление МЧС России по городу Москве предупреждает о неблагоприятных погодных условиях, обусловленных усилением ветра до 15 метров в секунду и выше, местами порывы ветра достигают 17 метров в секунду", - рассказал "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Москве Евгений Бобылев утром 23 октября.

Бобылев отметил, что в связи с усилением порывистого ветра в Москве возможны обрывы линий электропередачи, падение рекламных конструкций и деревьев, в том числе на людей и на автотранспорт.