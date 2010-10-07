В Москве и Московской области 7 октября будет солнечно и тепло

В Москве и Московской области в четверг 7 октября будет солнечно, тепло и без осадков. Днем в Москве при переменной облачности и слабом ветре столбики термометров поднимутся до +12+14 градусов.

Предстоящая ночь также ожидается без осадков. Минимальная температура воздуха в мегаполисе составит от -1 до +1 градуса, в центре - до +4 градусов. По области будет от -3 до +2 градусов.

В пятницу днем воздух прогреется до +11+13 градусов в Москве и до +8+13 градусов - по области.

В субботу погода существенно не изменится, передает ИТАР-ТАСС.