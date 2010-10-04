В Москве 4 октября до +10, без осадков

В Москве и Московской области погоду будет определять скандинавский антициклон - будет солнечно и без осадков.

По данным Росгидромета, в Москве при слабом ветре воздух прогреется до +6+8 градусов, по области столбики термометров поднимутся до +5+10 градусов.

Предстоящей ночью в городе будет от -1 до +1, в Подмосковье температура воздуха -3+2 градуса. Днем во вторник ртутные столбики покажут от +7 до +9 в Москве, и от +5 до +10 по области.

4 октября - Матвей. По народным приметам на Матвея с хорошей погодой распрощайся. На Матвея ясная погода при резком северо-восточном ветре предвещает холодную зиму, передает ИТАР-ТАСС.