Первая декада октября в Москве будет холодной, но преимущественно сухой
1 октября 2010, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]
Первая декада октября в Москве и Московской области будет холодной - среднесуточная температура составит всего два-шесть градусов тепла.
"Холодная погода сохранится в первой декаде октября со среднесуточной температурой воздуха от двух до шести градусов", - сказал РИА Новости в пятницу генеральный директор Гидрометеобюро Москвы и Московской области Алексей Ляхов.
Он добавил, что максимальная температура днем будет достигать +8+10 градусов.
"Погода будет сухая. Осадки возможны только в субботу. Может быть, выпадет пару снежинок, но до отрицательных температур не дойдет", - отметил глава Гидрометеобюро.
Ляхов отметил, что в ночные часы на предстоящей неделе ожидается до минус одного - минус двух градусов.