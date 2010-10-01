Первая декада октября в Москве будет холодной, но преимущественно сухой

Первая декада октября в Москве и Московской области будет холодной - среднесуточная температура составит всего два-шесть градусов тепла.

"Холодная погода сохранится в первой декаде октября со среднесуточной температурой воздуха от двух до шести градусов", - сказал РИА Новости в пятницу генеральный директор Гидрометеобюро Москвы и Московской области Алексей Ляхов.

Он добавил, что максимальная температура днем будет достигать +8+10 градусов.

"Погода будет сухая. Осадки возможны только в субботу. Может быть, выпадет пару снежинок, но до отрицательных температур не дойдет", - отметил глава Гидрометеобюро.

Ляхов отметил, что в ночные часы на предстоящей неделе ожидается до минус одного - минус двух градусов.