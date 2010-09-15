Среда в Москве и области будет самым теплым днем на этой неделе - воздух прогреется до +21+23 градусов, по области будет +19+24. Ожидается переменная облачность и без осадков.

В ночь на четверг будет облачно с прояснениями, без осадков, столбики термометров покажут +12+14, и +9+14 по области.

Днем в четверг пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Воздух прогреется до +19+21 в Москве, и до +18+23 по области. Ветер юго-западный 4-9 м/с; при грозе возможны порывы до 15 м/с.



