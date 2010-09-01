В Польше река Сола снесла два моста

Река Сола в Шлёнском воеводстве Польши снесла за последние сутки два моста. На страну вновь обрушились сильнейшие дожди.

150 хозяйств, расположенных в районах подтопления, оказались отрезанными от мира.

Вода подмыла железнодорожную насыпь между станциями "Скавце" и "Суха Бескидска". "На данном участке приостановлено движение поездов. Прекращено также железнодорожное сообщение в районе населённого пункта Венгерска Гурка", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря компании "Польские железные дороги" Мирослава Семенеца.

Также дожди и сильный ветер повредили линии электропередачи и трансформаторные подстанции на юге станы - без электроснабжения оказались более 6 тысяч потребителей.