В Москву в четверг вернется тепло, всего на один день

1 сентября в Москве и Московской области объявлено штормовое предупреждение, но уже в четверг, 2 сентября, столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха поднимется до +13+15 градусов, а днем уже будет около +20. При этом сохранится дождливая и ветреная погода.

Однако тепло продержится в Московском регионе не более одного дня. 3 сентября ожидается холодный воздух с Балтики, который меньше чем за сутки понизит температуру до +11+13 градусов, будет пасмурно и дождливо.



