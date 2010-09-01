В Москве и Московской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о резком усилении ветра в регионе в первый вечер осени.

По данным Гидрометеобюро Москвы и Московской области, до 22:00 в столичном регионе ожидаются сильный ветер с порывами 15-17 метров в секунду, местами грозы.

По прогнозам метеорологов температура после 18:00 в Москве будет +10+12 градусов, по области +8+13 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, однако пока останется в пределах нормы, 747 мм рт.