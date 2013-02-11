//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//live

«Посмотрите, какую огромную нагрузку несет метрополитен!»

11 февраля 2013, 23:28 [ «Аргументы Недели» ]

«Посмотрите, какую огромную нагрузку несет метрополитен!»
top.rbc.ru

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что в столичном метро со 2 апреля подорожают проездные билеты на одну-две поездки. Их будут продавать по округленным ценам: одна поездка обойдется в тридцать,  две – в шестьдесят рублей. Специально для «АН» на вопрос «Под силу ли самой Москве справиться с финансированием метро?» отвечают…

 

Виталий Ефимов, первый зампред комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России, доктор экономических наук, кандидат технических наук, академик Академии транспорта:

«Будет правильным, чтобы участвовал и федеральный бюджет»

- Москва является столицей страны и несет на себе обязанности по обеспечению функционирования огромной государственной системы. Поэтому будет правильным, чтобы в развитии московского метро участвовал и федеральный бюджет.

Так делается во многих городах России – Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге... Посмотрите, какую огромную нагрузку несет метрополитен, и эта нагрузка связана с выполнением функций столицы государства.

Строительство метро – это очень длинные инвестиции, так что еще и поэтому в этом процессе должен участвовать и федеральный бюджет. Сами регионы никогда не потянут строительство, развитие и содержание метро.

Степан Орлов, депутат Мосгордумы, председатель Комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике:

«Москвичи быстрее и с большим комфортом попадают на работу»

- Главным вопросом, конечно, остается сакраментальное: «Где взять деньги?» Как ни тяжело об этом говорить, но отвечать на этот вопрос необходимо правительству Москвы и Мосгордуме. Мы прекрасно понимаем, что основную часть необходимых средств придется закладывать в бюджет города Москвы.

И, конечно, нельзя забывать о софинансировании метростроения из федерального бюджета. Нужно приложить все усилия и правительства Москвы, и Мосгордумы, чтобы получить хотя бы те не такие уж и большие по сравнению с городскими средства бюджета РФ. Ведь Москва не только один из субъектов федерации, не просто крупный город. Москва выполняет столичные функции, и столичное метро служит для перемещения огромного количества федеральных служащих и гостей столицы, прибывающих в город именно в связи с его столичными функциями.

А ведь строительство метро выгодно городской экономике потому, что москвичи быстрее и с большим комфортом попадают на работу и перемещаются по служебным делам. Тем самым снижаются временные непроизводительные затраты.

Гавриил Попов, советник мэра Москвы С. С. Собянина на общественных началах, президент Международного университета в Москве, доктор экономических наук,  профессор, член РАЕН, председатель Моссовета (1990-1991 гг.), мэр Москвы (1991-1992 гг.):

«Потом получилось так, что у федералов не было денег»

- Думаю, надо сделать одну простую вещь: подсчитать, какой удельный вес среди пассажиров метро занимают москвичи, а какой – приезжие. Наверняка не меньше трети окажутся приезжими, которые очень активно и пользуются метро. И вот уже тогда по этому удельному весу нужно определить минимальное участие федерального центра в развитии московского метро. Это же место общего использования; ведь метро Москвы – это то же самое, как, скажем, федеральные музеи, расположенные в столице нашей страны и нужные всей России и тому подобное.

Просто региональному и федеральному правительствам надо найти время, сесть и обсудить эту проблему. Ведь метро – это же не только средство транспорта, но и разгрузка улиц, решение проблемы пробок и многое другое. И все это нужно, в том числе и федеральным учреждениям, расположенным в Москве.

Так что проблема московского метро является общегосударственной. Раньше, при коммунистах, метро и было в ведении федерального центра. Но потом получилось так, что у федералов не было денег, вот метро и отдали Москве, которая сберегла его и поддержала.

Когда я был на посту мэра, мы и обратились к Ельцину с предложением: если федеральные центр не в состоянии содержать метро, то мы готовы это взять на себя. Борис Николаевич согласился, тогда и продолжалось строительство, росли новые станции и т.д.

И тем не менее я считаю, что целиком перекладывать метро на плечи Москвы, - все равно как заставить ее содержать за свои деньги, скажем, Кремль и другие федеральные учреждения.  Здесь нужны совместные усилия города, области и федерального центра.

 

 

 

Мнения, высказываемые в рубрике live могут не совпадать с мнением редакции

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

//LIVE

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам за призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов. Про Синичью «пятерочку» размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ.
«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если ей не удастся договориться с США», - заявил президент страны Эрдоган. О наших партнерах размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//Новости МирТесен

//новости партнеров

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.
«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»

«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»

Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в попытке дискредитации самолета Superjet 100 после катастрофы в Шереметьево в мае. О подменах размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.
«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

Сирийская армия быстро продвигается к северу от города Хан-Шейхун, расположенного на юге Идлиба. Накануне военные самолеты Сирии разбомбили позиции террористов. О делах наших турецко-сирийских размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.
«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

Многие СМИ сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой A320 в 2009 году, которую назвали «Чудом на Гудзоне». О том, почему либеральные СМИ не говорят о превосходстве нашей лётной школы, размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.
«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). С переходом на другую работу Сергея Глазьева поздравляет политолог Алексей МУХИН.
Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Самолет «Аэрбас321» авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе с птицами и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. О летчиках и технике размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.
Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.
«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах озера Байкал размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор АНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Новости МирТесен

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.
Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Тина Канделаки прокомментировала соцопросы, согласно которым «телевизор смотрят меньше». Маргарита Симоньян отреагировала на ее сообщение. На вопрос «Не ссорятся ли девочки?» отвечает политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН.
«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

Мультимиллионер из США Патрик Берн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной. О «медовой ловушке наоборот» размышляет вице-президент РСПП Давид ЯКОБАШВИЛИ.
«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, могут до октября отправить домой под личное поручительство укроомбудсмена Людмилы Денисовой. О морских волках с Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.
Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что команде Зеленского следует поддержать автономию Донбасса. О Медведчуке размышляет главред журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.
«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

По сообщениям СМИ, представители Петра Порошенко планируют создать протестное движение и дискредитировать партию Владимира Зеленского «Слуга народа». О некогда братской, а теперь скачущей стране размышляет Семен БАГДАСАРОВ.
«Украина - это враждебное России государство»

«Украина - это враждебное России государство»

Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России. О поствыборной и самостийной размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Трудно предположить, что со стороны России последует жесткий ответ»

«Трудно предположить, что со стороны России последует жесткий ответ»

Россия пытается настроить ЕС и НАТО друг против друга, заявил премьер Нидерландов. О хитростях «партнеров» размышляет президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид ИВАШОВ
«Силовые структуры Украины просто кишат западными советниками!»

«Силовые структуры Украины просто кишат западными советниками!»

Вооружение и оборудование, безвозмездно переданное Вооруженным силам Украины другими государствами, даже не было распаковано по прибытии в страну, сообщил министр обороны Канады. О советах советников размышляет Семен БАГДАСАРОВ
«Зеленский ведет себя так, будто находится перед зрителями своего шоу»

«Зеленский ведет себя так, будто находится перед зрителями своего шоу»

Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили во время визита главы государства в этот город. Об украинском шоу размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен БАГДАСАРОВ
Ростислав Ищенко: Зеленский никогда не будет президентом

Ростислав Ищенко: Зеленский никогда не будет президентом

Госдеп США не поддерживает идею Зеленского, предусматривающую изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. О потугах Зеленского размышляет президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав ИЩЕНКО

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Помощник президента Фурсенко восстал против Путина
3

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
4

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема
5

Предсказаны катастрофические последствия извержения Йеллоустона для России и США

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры