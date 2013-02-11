В департаменте транспорта Москвы сообщили, что в столичном метро со 2 апреля подорожают проездные билеты на одну-две поездки. Их будут продавать по округленным ценам: одна поездка обойдется в тридцать, две – в шестьдесят рублей. Специально для «АН» на вопрос «Под силу ли самой Москве справиться с финансированием метро?» отвечают…

Виталий Ефимов, первый зампред комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России, доктор экономических наук, кандидат технических наук, академик Академии транспорта:

«Будет правильным, чтобы участвовал и федеральный бюджет»

- Москва является столицей страны и несет на себе обязанности по обеспечению функционирования огромной государственной системы. Поэтому будет правильным, чтобы в развитии московского метро участвовал и федеральный бюджет.

Так делается во многих городах России – Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге... Посмотрите, какую огромную нагрузку несет метрополитен, и эта нагрузка связана с выполнением функций столицы государства.

Строительство метро – это очень длинные инвестиции, так что еще и поэтому в этом процессе должен участвовать и федеральный бюджет. Сами регионы никогда не потянут строительство, развитие и содержание метро.

Степан Орлов, депутат Мосгордумы, председатель Комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике:

«Москвичи быстрее и с большим комфортом попадают на работу»

- Главным вопросом, конечно, остается сакраментальное: «Где взять деньги?» Как ни тяжело об этом говорить, но отвечать на этот вопрос необходимо правительству Москвы и Мосгордуме. Мы прекрасно понимаем, что основную часть необходимых средств придется закладывать в бюджет города Москвы.

И, конечно, нельзя забывать о софинансировании метростроения из федерального бюджета. Нужно приложить все усилия и правительства Москвы, и Мосгордумы, чтобы получить хотя бы те не такие уж и большие по сравнению с городскими средства бюджета РФ. Ведь Москва не только один из субъектов федерации, не просто крупный город. Москва выполняет столичные функции, и столичное метро служит для перемещения огромного количества федеральных служащих и гостей столицы, прибывающих в город именно в связи с его столичными функциями.

А ведь строительство метро выгодно городской экономике потому, что москвичи быстрее и с большим комфортом попадают на работу и перемещаются по служебным делам. Тем самым снижаются временные непроизводительные затраты.

Гавриил Попов, советник мэра Москвы С. С. Собянина на общественных началах, президент Международного университета в Москве, доктор экономических наук, профессор, член РАЕН, председатель Моссовета (1990-1991 гг.), мэр Москвы (1991-1992 гг.):

«Потом получилось так, что у федералов не было денег»

- Думаю, надо сделать одну простую вещь: подсчитать, какой удельный вес среди пассажиров метро занимают москвичи, а какой – приезжие. Наверняка не меньше трети окажутся приезжими, которые очень активно и пользуются метро. И вот уже тогда по этому удельному весу нужно определить минимальное участие федерального центра в развитии московского метро. Это же место общего использования; ведь метро Москвы – это то же самое, как, скажем, федеральные музеи, расположенные в столице нашей страны и нужные всей России и тому подобное.

Просто региональному и федеральному правительствам надо найти время, сесть и обсудить эту проблему. Ведь метро – это же не только средство транспорта, но и разгрузка улиц, решение проблемы пробок и многое другое. И все это нужно, в том числе и федеральным учреждениям, расположенным в Москве.

Так что проблема московского метро является общегосударственной. Раньше, при коммунистах, метро и было в ведении федерального центра. Но потом получилось так, что у федералов не было денег, вот метро и отдали Москве, которая сберегла его и поддержала.

Когда я был на посту мэра, мы и обратились к Ельцину с предложением: если федеральные центр не в состоянии содержать метро, то мы готовы это взять на себя. Борис Николаевич согласился, тогда и продолжалось строительство, росли новые станции и т.д.

И тем не менее я считаю, что целиком перекладывать метро на плечи Москвы, - все равно как заставить ее содержать за свои деньги, скажем, Кремль и другие федеральные учреждения. Здесь нужны совместные усилия города, области и федерального центра.