Заместитель председателя Банка России Михаил Сухов заявил, что 48 из 896 российских банков по состоянию на 1 января 2013 года являются убыточными. При этом из 48 убыточных банков 27 кредитных организаций имеют капитал более 300 млн. руб., в том числе три банка обладают капиталом более 10 млрд. руб., а семь банков - капиталом более 1 млрд. руб. Специально для «АН» на вопрос «Зачем властям концентрировать вклады в госбанках?» отвечают…

Павел Медведев, советник председателя Банка России, депутат Госдумы I-V созывов, доктор экономических наук, профессор:

«Грянул кризис 1998 года, и доля Сбербанка почти мгновенно выросла до 70%»

- Никто и не пытается сконцентрировать вклады населения именно в государственных банках. Наоборот, доля таких вкладов в госбанках потихоньку падает.

Да, после того как разразился кризис, она выросла, достигнув, например, в Сбербанке более чем 50%. Но эта доля выросла не потому, что кто-то заставлял людей нести деньги именно в Сбербанк, а из-за того, что к нему в среднем относятся с большим доверием.

Но так происходило несколько раз. Когда людям казалось, что все хорошо, они уходили из Сбербанка. Скажем, так было в 1994 и 1995 гг., когда доля Сбербанка снизилась до 40% и даже менее. Но грянул кризис 1998 года, и доля Сбербанка почти мгновенно выросла до 70%.

И еще. Сейчас любой банк может и так выйти из системы страхования вкладов. Есть определенная процедура, и банк может написать заявления в ЦБ. Другое дело, что этого никто не хочет делать.

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков:

«Удобство управления и эффективность - категории несовпадающие»

- Это вопрос риторический. А зачем властям вообще все максимально концентрировать под своим управлением? Просто государству так удобно. Но у нас удобство управления и эффективность - категории несовпадающие. Для того чтобы экономическая эффективность и управление совпадали, должна существовать четко отлаженная обратная связь общества с властными структурами.

Ведь в конечном итоге все общество и является потребителем, и оно говорит властям: надо делать так, чтобы не вам было удобно управлять, а нам было удобно потреблять и жить. Когда такая связь недостаточно выстроена или совсем нарушена, тогда власть и говорит: а мне так удобно управлять. Гаишнику так удобно управлять дорогами, чиновнику так удобно управлять жэками и т.д.

Государству как-то без разницы, будет ли удобно тебе или мне. Поэтому у нас бесконечно раздутый управленческий штат, низкая эффективность его работы и высокая коррупция. И совершенно очевидно, что наши с вами интересы у государства, что называется, на 125-м месте!

А ведь депозиты – это довольно серьезный экономический и социально-политический инструмент, поэтому государству удобнее, чтобы и они были в его руках.

Анатолий Аксаков, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков, член правления РСПП:

«Главной ресурсной базой многих банков являются именно вклады населения»

- Главной ресурсной базой многих банков, не имеющих доступа к государственным ресурсам, являются именно вклады населения. Переток вкладов населения частных и региональных банков в госбанки чреват потрясениями всей финансовой системы и возникновением принципа домино.

Я уверен, что и ЦБ, и другие финансовые власти понимают, как это опасно. Гипотетически такой переток возможен в экстренной политико-экономической ситуации, подобной той, какая была накануне дефолта 1998 года. Но сейчас совершенно иное положение вещей, и подобный шаг противоречил бы не только интересам экономики, но и здравому смыслу.

Евгений Ясин, научный руководитель Государственного университета - Высшей школы экономики:

«Очень сильно раздуты именно государственные банки»

- По-моему, будет неправильным, если создать такие условия, при которых граждане будут держать свои вклады только в государственных банках. Правда, у государства есть некая абстрактная и гипотетическая возможность: в случае критического состояния банковской сферы Банку России так будет легче спасать государственные банки, нежели частные. Скажем, так, как это было во время дефолта в 1998 году. Однако сейчас я не вижу никаких оснований для этого.

Одна из главных проблем экономики России состоит в том, что очень сильно раздуты именно государственные банки. В таких условиях они не могут быть нормальными и экономически эффективными компаниями. Ведь к ним пристает государство и требует и то, и это на тех условиях, что вот когда им будет плохо, оно обязательно будет их спасать. Оно говорит им, что будет печатать деньги и пополнять капитал. Что ж, если это называется рыночной экономикой, то я тогда вообще не знаю, что такое социализм…