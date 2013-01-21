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«Сейчас всё валят на Сердюкова, а ведь вокруг него были военные…»

21 января 2013, 22:39 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Сейчас всё валят на Сердюкова, а ведь вокруг него были военные…»
www.arms-expo.ru

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Военно-практическая конференция, на которую планируется пригласить представителей оборонных предприятий со всей страны, пройдет в Москве в конце марта. По его словам, её темой станет превращение оборонно-промышленного комплекса России в «локомотив экономики», чтобы «оборонка» стала полезна для страны. Специально для «АН» на вопрос «Сможет ли ОПК локомотивом умчать вдаль экономику России?» отвечают…

 

Анатолий Ситнов, заместитель руководителя Комиссии РСПП по оборонно-промышленному комплексу, бывший начальник вооружений Вооруженных сил России (1994-2000 гг.), генерал-полковник запаса:

«Разве проект «Суперджет» сможет «вытянуть» новую технологию?»

- Если брать во внимание всю мировую практику, то государство может вкладывать деньги в развитие через военные программы, что делают и США, и Запад в целом. Но для того чтобы оборонно-промышленный комплекс стал локомотивом нашей экономики, должно пройти полное техническое перевооружение. Это включает в себя и новые технологии, и новые материалы, новую систему измерения, системы сертификации и качества и т.п. Все это нужно делать, ориентируясь на конкретные предметные образцы вооружения и техники, после которых и наследуется все направление товаров народного потребления.  

Вот, например, в Министерство обороны пришли новые системы информатики и коммуникации, а потом они внедряются уже по всей стране. То же можно сказать и о системе космической навигации, о новой обработке материалов, о новых технологиях в двигателестроении, электронике и т.д.

Естественно, если не будет происходить обновления, то и ничего нового не создашь. Но прежде всего нам нужна новая элементная база. Это и резисторы, и разъемы, и «пошло-поехало»… Нужно полностью реорганизовать предприятие в Зеленограде. Компании «Интел» и «Самсунг» уже работают в размере 20 нанометров, а мы... Без элементной базы у государства вообще не будет никакой самостоятельности, и мы все время будем оглядываться либо на китайский, либо на тайваньский рынки. Ведь Запад нам никогда не продаст суперновые технологии.  

Надо поднимать элементную базу, технологический уровень и уровень разработки в области материалов, в том числе и композиционных, которые дают возможность выйти на совершенно другой уровень. Также нам очень нужны свои «умные» материалы, которые помнят свои формы, объем и т.п.   

Кроме того, надо заново пересмотреть всю систему теоретической базы: математики (в том числе, прикладной), физики, биофизики, биохимии и т.д.

Для всего этого нужно, чтобы были именно проекты! А если просто так о чем-то все время говорить, то ничего и не сделаешь...

Вот, например, был проект «Манхэттен», когда США создавали ядерную бомбу. Так этот проект «вытащил» за собой и ядерный комплекс, и атомные боевые части, и реакторы для мирного времени, двигательные реакторы для подводных лодок и надводных кораблей и т.д. и т.п.   

А разве проект под названием «Суперджет» сможет «вытянуть» какую-нибудь новую технологию? В нем же мы просто завязаны с нашими зарубежными «партнерами». Проект должен быть мощным и своим, а под него должно быть создано КБ, собраны научные силы…

Между прочим, и с учеными надо советоваться. А с кем советоваться в РАН, если там 80% бизнесменов, а остальные – семидесятилетние академики, которым и работать-то не дают?

Но не все так безнадежно. Растут молодые и очень талантливые ребята. Вот и нужно дать им право, чтобы они состоялись. Но им обязательно требуется «дядька», который бы показывал, куда идти. Например, у Королева был Громов. А у нас пока никто не хочет поддерживать лидеров, и мы только смотрим в рот, а что же там скажут Обама, Меркель или еще кто-то.  

И еще. У нас совсем забыли рабочего человека. Сейчас нет ни токаря, ни слесаря, ни станочника.  Конечно, теперь все можно свалить на Ельцина…

Вот сейчас всё валят на Сердюкова, а ведь вокруг него были военные, и они никуда не делись. Разве мог Сердюков догадываться о таких тонких вещах, как реструктуризация Вооруженных сил? Или ему что-то в этом направлении советовали американцы? Вот вам и наше подобострастие.

У государства должна быть нормальная программа развития. Если будет БАМ, то он вытаскивает всю железнодорожную структуру. Если будет трасса Питер-Москва – она вытащит всю автодорожную технику. Но надо создавать самим, а не безоглядно покупать.    

Владимир Дворкин, главный научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), генерал–майор, профессор:

«Детские коляски почему-то похожи на пусковые установки для ракеты “Тополь”»

- Оборонно-промышленный комплекс может быть каким-то локомотивом, чтобы хоть как-то поднимать нашу промышленность. Но в то же время наша «оборонка» ни в коем случае не сможет стать неким двигателем для того, чтобы отечественная промышленность стала конкурентоспособной с Западом.

Как показывает более чем десятилетний опыт, этого не может быть по той самой причине, что даже в советские времена наш оборонно-промышленный комплекс выпускал такую продукцию, которая по уровню технического совершенства не была выше аналогичной продукции Запада. Мы всегда уступали по удельному уровню технического совершенства и  США, и Западу в целом.

Почему? Да потому что всем уже давным-давно известно, что конкурентоспособность обеспечивают не крупные оборонно-промышленные холдинги и корпорации, а малый и средний бизнес. Если мы дадим дорогу малому и среднему бизнесу, тогда и наша гражданская промышленность в какой-то степени может стать конкурентоспособной.

Когда мы жили в закрытом обществе, то ОПК хоть каким-то образом мог влиять на гражданскую промышленность. Но даже тогда, когда были запущены программы конверсии, ничего хорошего для промышленных предприятий это не принесло.

Я хорошо помню те времена, когда руководители крупнейших предприятий говорили: да, мы выпускаем и детские коляски, и разные игрушки, но все они почему-то похожи на пусковые установки для  ракеты «Тополь».

 Виктор Глухих, президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей:

«Если так и будут звучать только общие слова»

- Когда на наш оборонпром будет обращено пристальное внимание государства, тогда он, может быть, и станет неким локомотивом экономики страны. Но если так и будут звучать только общие слова и не будет конкретных заказов (конечно, включая государственный), а также заказ для и гражданских отраслей, то никаким локомотивом наш ОПК не станет.

 

 

 

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