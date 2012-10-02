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2 октября 2012, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

izvestia.ru

Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении состава Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации». Специально для «АН» на вопрос «Как нужно помогать своим в ближнем зарубежье?» отвечают…

Константин Затулин, директор Института стран СНГ, бывший первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками:

«Со словами у нас всегда все было в порядке»

- Помогать как в прежние времена - словом и делом! Только дела должно быть больше, потому что со словами у нас всегда все было в порядке. Что касается подходов работы с соотечественниками, то еще недавно иные люди пытались доказать, что раз соотечественники решили строить свою судьбу за пределами России, то у государства нет ни возможности, ни необходимости как-то их выделять.

Мол, раз они не вернулись в Россию и остаются там, раз они вносят свой вклад в жизнь других государств, то нет никакой необходимости с нашей стороны их как-то выделять их. Однако эта точка зрения уже в прошлом, сегодня это немодно, и вряд ли кто-то эту тему будет сейчас публично развивать.

Сегодня поддержка соотечественников осуществляется с помощью достаточно скромных средств из российского бюджета, и в лучшем случае мы утверждаем какие-то структуры или, скажем, фонды, которым и передоверяем работу с соотечественниками. Это, конечно, правильно, и все же речь идет о работе с проектами, с программами или с активом общественных организаций соотечественников.

К сожалению, речь не идет о массиве самих соотечественников как таковых. А ведь для того чтобы они почувствовали, что мы в России их ценим и любим, недостаточно слов и взаимодействия с организациями соотечественников, тем более - нынешними, которые далеко не везде являются дееспособными (а некоторые из них просто фальшивые).

Нужно, чтобы выражение «соотечественник за рубежом» не только звучало гордо, но и было подкреплено хотя бы какими-то минимальными льготами и привилегиями с российской стороны.

Вадим Густов, экс-председатель комитета Совета федерации по делам СНГ:

«Границы не должны отделять их от нас»

- При развале Советского Союза, помимо прочих, образовалось 5 новых государств – Украина, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан и Грузия, где живет очень много наших соотечественников. Так вот, по-моему, границы не должны отделять их от нас, а, наоборот, должны быть прозрачными, как в Европе.

И нужно, чтобы у соотечественников за рубежом было место, куда прийти, пообщаться, получить консультацию и так далее. Нужно создать нормальную законодательную базу для соотечественников. А все остальное – от лукавого!

Наталия Нарочницкая, руководитель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, президент Фонда исторической перспективы:

«Там нужно преподавать русский язык в широком смысле этого слова»

- Нужно облегчать соотечественникам получение визы или, может быть, предоставить возможность въезда в Россию вообще без виз, выдавая некий удостоверяющий документ. Нужно создать фонд, который оказывал бы соотечественникам финансовую и юридическую помощь. Бывает так, что такую помощь необходимо оказать буквально в течение часа, а никакого законодательного механизма у нас нет, и поэтому консульства нередко тратят просто свои средства.

И еще соотечественнику нужна помощь в сохранении возможности приложения собственной культуры и идентификации, поскольку за рубежом отсутствует полноценная языковая среда. Еще там нужно преподавать русский язык в широком смысле этого слова, расширять сеть магазинов, в которых продаются русские фильмы, книги и аудио-диски.

Однако быстро в такой огромной стране, как Россия, ничего не бывает. И, тем не менее, радует то, что сейчас все соотечественники ощущают себя причастными к нашей истории и к будущему нашей страны.

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