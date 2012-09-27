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27 сентября 2012, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

alphagroup.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о недопустимости дальнейшего резкого роста цен на электроэнергию. По его словам, нужны другие механизмы для модернизации отрасли, и такой рост цен на электричество, как в последние пять лет, наша страна уже себе позволить не может. Специально для «АН» на вопрос «Вы, уходя, свет гасите?» отвечают…

Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»:

«Когда ухожу – я свет всегда гашу»

- Когда ухожу – я свет всегда гашу. Но гаси свет или не гаси – все равно цены повысятся!

Виктор Кудрявый, бывший заместитель министра энергетики России (1996-2004 гг.):

«Приоритет надежности на втором месте, а прибыль – на первом»

- Наверное, уходя, все свет гасят, и я в том числе. Хуже и страшнее, когда гасят, не уходя... И так, по-моему, делают все чаще – и Америке, и в Европе, и у нас.

По-моему, всё давно ясно, но кому-то не очень хочется видеть явных причин. Сейчас у нас не только в энергетике, но и во всех отраслях абсолютно отлаженная система платежей, и мы можем решать любые вопросы по наличию финансовых и топливных ресурсов. Но не решаем, и это очень настораживает!

Сейчас ради прибыли и снижения расхода оборотных средств уже стали рисковать страной, а ведь это – потеря приоритета надежности. Да, надо беречь электроэнергию и гасить свет. Но у нас делают все, чтобы не было нормального энергоснабжения! Приоритет надежности на втором месте, а прибыль – на первом.

На пути любых диспетчерских команд – десятки имущественных и контрактных границ, а такие крупные компании, как, например, Московская или Тюменская, вдруг лишаются диспетчерских служб, которые переводятся на более высокий уровень, - что, оттуда лучше видно!? Так и генерального прокурора можно заставить карманников ловить...

Аркадий Инин, писатель, сценарист:

«Просто должен быть такой порядок»

- Да, я, уходя, всегда гашу свет, но не думаю при этом об экономии электричества. Просто должен быть такой порядок. В нашем детстве на каждом углу и в любом учреждении висела табличка: «Уходя, гасите свет!» - вот я и впитал это с молоком «советской матери».

Я надеюсь, что и этой зимой в наших домах будет тепло. Но кто это может знать абсолютно точно? Свет может отключиться где угодно – в Европе, Африке, России… Надо на лучшее надеяться, потому что ходим-то мы все под богом…

Александр Невзоров, публицист, бывший ведущий телепрограммы «600 секунд»:

«Заливать светом абсолютно все – это отвратительная новорусская черта!»

- У меня советские и почти детдомовские привычки, так что меня с детства научили гасить свет. Заливать светом абсолютно все – это отвратительная новорусская черта, когда никто не думает о том, что для его производства тоже идет, в том числе и много топлива и что он не просто так взял и сам засветился! Поэтому я не только, уходя, гашу свет, но еще и, приходя домой, делаю это. Но вряд ли цены на свет будут снижаться…

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