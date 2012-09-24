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«Может быть, именно поэтому Рогозина интересует и белье?»

24 сентября 2012, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

«Может быть, именно поэтому Рогозина интересует и белье?»
old.er.ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий «оборонку», поддержал идею Минэкономразвития запретить силовикам закупать текстильные изделия за рубежом. «Мы все можем производить для себя сами. Хватит покупать китайское!», - написал он сегодня на своей «стене» в социальной сети.  Напомним, накануне Минэкономразвития  предложило запретить использование иностранных хлопчатобумажных, шерстяных, льняных, шелковых, синтетических тканей, швейных ниток и резины для силовых ведомств России. Запрет может коснуться и иностранной формы, белья, подушек, трикотажа и обуви. Так что это заявление вице-премьера звучит особенно ярко на фоне того, что Россия продолжает закупать израильские беспилотники, а также европейские вертолеты для перевозки своих, отечественных тяжеловесных генералов. Продолжает закупать французские системы наведения, которые устанавливаются на наши танки, а также «легендарные» «Мистрали», которые гибнут после первого удачного попадания. Закупает китайские чипы для обеспечения наших электронных систем. И все это – вместо того, чтобы производить свое! Специально для «АН» на вопрос «Нужно поднимать отечественную промышленность (особенно «оборонку»), начиная именно с пошива подушек, а не с внедрения, скажем, высоких технологий?» отвечают…   

 

Игорь Юргенс, председатель правления Института современного развития (ИНСОР), вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП):

«Пусть он начнет с малого, а закончит большим!»

- Перед Дмитрием Олеговичем стоят сложные задачи, и можно сказать, что он отвечает буквально за все. Может быть, именно поэтому Рогозина интересует и белье? Однако, вне всякого сомнения, его должны интересовать и более сложные технологии. Я отношусь к Дмитрию Олеговичу с большой симпатией и интересом, и поэтому не хочу его критиковать. Пусть он начнет с малого, скажем, пошива подушек, а закончит большим: постройкой лет через пятнадцать полномасштабной военной российской базы на Марсе! Я ему в этом желаю успехов.  

Валентин Завадников, первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике:

«У нас же насаждается представление, что предприниматель - почти всегда вор»

- Нельзя давать чиновнику решать, что эффективно, а что нет. Так, он ни в коем случае не должен давать деньги предприятиям. В любом случае, нужно запускать структурные реформы в экономике,  уменьшать участие государства в хозяйственной деятельности, снижать регулятивные функции. Нужно пересматривать действия антимонопольных органов, которые должны быть направлены не против бизнеса, а против действий власти!

И нужно разбираться с правами собственности, вставая на сторону предпринимателей, а не государства во всех конфликтах. И тогда, осуществляя свою предпринимательскую деятельность в нормальных условиях, ответственность за инвестиционные решения будут нести граждане, а не чиновники.

С механизмами просто, а вот с ментальностью у нас пока проблемы. Мы не уникальны - все правительства делают то же самое и пытаются увеличить регулятивную функцию государства. Но у них есть длительная история прав собственности, выстроенная система взаимодействия бизнеса и государства, более диверсифицированная экономика.

У нас же насаждается представление, что предприниматель - почти всегда вор, наживший деньги нечестным путем. И еще мы не провели инфраструктурных реформ, оставшись сырьевым государством.

Виктор Глухих, президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей, бывший председатель Госкомитета по оборонным отраслям промышленности (1992-1996 гг. ), доктор технических наук:

«Умный человек всегда начинает со структуры управления»

- Как говорил Илья Ильф, не надо бороться за чистоту, а надо просто подметать. Я под этими словами подпишусь вместе с ним! Если есть желание что-то поменять, то сначала нужно понять, как та или иная система воспримет эти перемены. Нам нужна нормальная промышленная политика, а если бизнес тянет в одну сторону, а государство - в другую, то вряд ли получится что-то полезное.

Умный человек всегда начинает со структуры управления. Надо работать и делать дело, и тогда все будет в порядке. Помните притчу про двух мышей, когда одна утонула в молоке, а другая била лапами, сбила масло и вылезла? 

Иван Грачев, председатель комитета Госдумы по энергетике (фракция «Справедливая Россия»), доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук:  

«Дать реальному сектору налоговые льготы»

- Самый простой и эффективный способ – это дать реальному сектору налоговые льготы для того, чтобы у них остались те деньги, которые они должны были бы получить в виде кредита. Почти все, что мы предлагали, теперь признано правильным и разумным.

Например, мы говорили о том, чтобы давать деньги напрямую с авансированием через казначейскую систему исполнения и что так просто деньги не дойдут, и поэтому предприятия не могли бы ни под какие гарантии взять в нужных объемах у государства деньги в кредит. И только сейчас все это признается. Прежде всего, нужно вкладывать деньги в виде налоговых льгот. А ведь у страны были реальные ресурсы, которыми она распорядилась не очень эффективно, отдав основную часть банкам...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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