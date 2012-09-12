Центральный банк России обнаружил, что в стране нет ни одного банка, финансовое состояние которого можно было бы назвать идеальным. По данным ЦБ, даже Сбербанк не может считаться «идеальным» из-за того, что на него накладывается большое количество штрафов. Специально для «АН» на вопрос «Деньги не доходят до предприятий. Какую роль в этом играют госбанки?» отвечают…

Павел Медведев, депутат Госдумы I-V созывов, доктор экономических наук:

«Можно ли сегодня дать взаймы «Форду», если его машины не покупают?»

- Вся проблема состоит в том, что не понятно, кого сейчас можно кредитовать, потому что не ясно, кто сможет сбыть свою продукцию. Это не только российская проблема, но всемирная. В США ведь творится то же самое: несмотря на то, что деньги для банков там почти бесплатны, но кредитная масса сжимается и непонятно, кого же можно кредитовать и кто же сможет сбыть свою продукцию? Раньше, скажем, «Форд» продавал огромное количество автомобилей, его легко можно было кредитовать, и было очевидно, что он мог бы возвращать деньги. Но можно ли сегодня дать взаймы «Форду», если его машины не покупают? Это и называется кризис.

Андрей Нечаев, президент банка «Российская финансовая корпорация», бывший министр экономики России (1992-1993 гг.):

«Являясь своеобразными агентами правительства…»

- Роль госбанков самая простая: они недостаточно кредитуют предприятия. На каком-то этапе ЦБ своей валютной политикой создал возможность зарабатывать чрезвычайно высокие доходы, играя на курсе рубля, а главное, породил ожидание дальнейшей девальвации. Кроме того, резко возросли риски кредитования реального сектора. Наши госбанки, с одной стороны, являясь своеобразными агентами правительства, получают от этого все плюсы в виде господдержки, субординированных кредитов и так далее. Но, с другой стороны, они ведут себя как нормальные коммерческие банки, стараясь минимизировать риски и максимизировать прибыль.

Сергей Кривошлыков, председатель правления «Инвестсоцбанка»:

«Реальный бизнес очень редко соответствует этим требованиям»

- На самом деле деньги доходят, но нужно понимать, какие именно деньги государства. Если это деньги, которые идут по государственным инвестиционным программам, то, естественно, что они сначала приходят в госбанки, откуда и производится финансирование, а дальше уже идут по подрядчикам.

А вот что касается денег по таким государственным программам, как скажем, «Развитие малого предпринимательства и бизнеса», то там действительно достаточно высокие требования к заемщикам. Но ведь реальный бизнес очень редко соответствует этим требованиям. Поэтому и возникает такая ситуация, когда госбанк или тот же ВЭБ в лице дочернего банка говорит, что он готов дать деньги, но и вы приведите бизнес в соответствие с нашими требованиями. Бизнес же отвечает, что не может этого сделать, потому что у нас другая реальность. Вот и получается так, что вроде бы и деньги есть, и прошла команда развивать малый и средний бизнес, но в реальности затруднен доступ к этим деньгам.

Это можно легко понять, если, например, проследить баланс дочернего банка ВЭБа – «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательств». Объем его кредитного портфеля – немногим более 18 млрд. рублей. Не думаю, что такая микроскопическая помощь государства малому и среднему бизнесу сможет существенно изменить ситуацию в стране. Например, в Китае на эти цели ежегодно выделяются десятки миллиардов долларов.

Очевидно, что нам нужно либо качественно поднимать и уровень ведения бизнеса, и бухучет, либо делать стандарты доступа малого и среднего бизнеса к деньгам более мягкими.

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков:

«Проблема исключительно в кредитно-денежной политике»

- Не совсем правильно утверждать, что деньги не доходят. Банки с госучастием кредитуют предприятия, но делают это с более жесткими требованиями и строго дифференцированно. Это и вызывает у многих соответствующие претензии. Но не сидят же банки сейчас на этих деньгах!

Но здесь проблема не в банках, а исключительно в кредитно-денежной политике, в ожиданиях всех участников кредитного рынка, а также в заемщиках и кредиторах. Хотя заемщики и жалуются, что не могут получить кредиты, но на самом деле они не очень-то и рвутся их брать, потому что не знают, что будет завтра. И как можно кредитоваться под ту процентную ставку, которая сегодня сформировалась в результате такой кредитно-денежной политики?..