Следственный комитет России предъявил обвинение по делу о крушении в сентябре прошлого года самолета Як-42 экс-заместителю генерального директора авиакомпании "Як Сервис" Вадиму Тимофееву. Как считают в СК, экипаж разбившегося Як-42 был допущен Тимофеевым к полету 7 сентября незаконно, в нарушение правил безопасной эксплуатации воздушного транспорта, так как на момент катастрофы не имел права на выполнение самостоятельных полетов. Напомним, что тогда погибло 44 человека, в том числе 37 членов хоккейной команды и тренерского штаба клуба «Локомотив». Специально для «АН» на вопрос «Что бы вы поменяли в российской авиации?» отвечают…

Наталья Крачковская, народная артистка России:

«Люди, разрешающие это, практически являются убийцами»

- Прежде всего, надо в лучшую сторону поменять надежность. Когда идет постоянная информация о том, что там и тут разбиваются самолеты, то летишь и не знаешь, а какой же ты лотерейный билет вытащил – счастливый или не очень?.. Это же так нервирует пассажиров!

Разве можно летать на таких старых самолетах, которые отслужили свой срок? Люди, разрешающие это, если происходит катастрофа, практически являются убийцами. Как можно здесь надеяться на русский авось?

Что же это такое – все перевели на деньги! И уж очень неудобные места в самолетах: наверное, сейчас идет погоня за тем, чтобы вместить как можно больше пассажиров… Но ведь чувствуешь себя очень некомфортно! Причем, современные самолеты в этом смысле в худшую сторону отличаются от предыдущих. Там хоть как-то можно было ноги вытянуть, а в этих, особенно людям с длинными ногами, это сделать совершенно невозможно.

Что толку, что мы покупаем «Боинги»? Вы посмотрите, на кого там места-то рассчитаны – на лилипутов, что ли… Я полный человек, но ведь и когда нормальные люди садятся, тоже восклицают: «Господи, а куда же ноги девать!» Вместо покупки «Боингов» лучше бы делали наши - и поширше!

Анатолий Корнуков, бывший главнокомандующий ВВС РФ (1998-2002 гг.), генерал армии:

«Уж не знаю, с похмелья летчики или нет…»

- Перво-наперво – надо повысить безопасность. Иной раз, я, как специалист, смотрю со стороны на подготовку самолета и на то, какие экипажи приходят, и думаю: «А закончится ли мой полет сегодня благополучно?» Уж не знаю, с похмелья летчики или нет, но какие-то они несвежие бывают. Когда у пилота горят глаза, и он стремится в полет – это одно. Но когда он бредет, как на принудработу – немножко другое. Они ж стремятся выполнить нормы налета, иначе им не будут платить зарплату. Вот и не отдыхают.

Как потребитель и гражданин я был доволен всем. И все же когда садишься в иностранный самолет, видишь, что там гораздо больше удобств. Так что комфорт я бы поменял. Те рейсы, где лететь часа два-три, еще выдержать можно, а если восемь-девять часов, как до Владивостока, где я служил, то уж очень изнурительно.

Виктор Черепков, лидер партии «Свобода и народовластие», экс-мэр Владивостока:

«Они и будут ездить за государственный счет и наворованные деньги»

- По-моему, цены на авиабилеты просто разъединяет нашу страну, потому что, например, слетать в Сочи теперь стоит почти в 2 раза дороже, чем в Турцию. А на Дальний Восток и оттуда уже ни ветераны, ни пенсионеры летать не могут, а если еще цены повысят, то вообще 50% населения края летать не будут. То есть регионы России окажутся отрезанными.

Сейчас ведь кто летает – «крутые в полусмятку» бандиты, губернаторы, мэры, министры и депутаты. Они и будут ездить за государственный счет и наворованные деньги в полупустых самолетах. Правда, авиация будет выигрывать, а вот самому государству будет нанесен колоссальнейший урон!

Перед развалом СССР билет из Владивостока в Москву стоил 112 руб., и я, как капитан I ранга, получавший 900 руб., мог спокойно за свои деньги летать. Да и пенсионер, получавший 120 руб., тоже мог позволить себе такой полет.

И сервиса сейчас практически никакого. Раньше на коммерческих рейсах даже в специальном зале пассажиров кормили, а сейчас… Это возмутительно, но никакого инструмента влияния на этот беспредел нет!

Гаджи Махачев, постпред Республики Дагестан при президенте РФ:

«Так они и Родину продадут!»

- Я провожу в самолетах времени больше, чем любой заслуженный летчик и не поменял бы, а усилил элементарную человеческую культуру. Перед пассажирами бизнес-класса стюардессы разве что не летают, а тех, кто летит эконом-классом, почти не замечают. А ведь самолет один и тот же, и все пассажиры – граждане России.

Если кто-то приобретает широкое кресло для одного своего большого и теплого места и для питания, это же не значит, что другие – простые рабочие или служащие - не люди. Это называется - продажность, внимание должно быть одинаковым ко всем! Так они и Родину продадут!

Однажды я и сам бизнес-классом летел в США. Хочу лечь – не работает кресло. Заплатил такие деньги, а 14 часов пришлось в сгорбленном состоянии сидеть в эконом-классе. И это был не «Аэрофлот». Но наши граждане заслуживают и внимания, и того, чтобы летать на новых отечественных самолетах.