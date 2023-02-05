Сони Мармеладовы по-воронежски

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 февраля 2023, 16:53 Мария СИВАК

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Несколько лет назад в сфере эскорт-услуг Воронежа произошел передел рынка - одну из ОПГ рассекретили. Взамен пришла другая, и сегмент рынка изменился. Сейчас встретить «ночную бабочку» на улице достаточно сложно. В основном, они работают через заведения, публичные дома или интернет. Мы взяли интервью у работниц этой индустрии. Они рассказали изнанку торговли телом и об изменениях на рынке секс-услуг. Подробнее – в материале «АН».

«От меня отреклась жизнь»

Я познакомилась с 21-летней девушкой на творческом сборе студентов из разных вузов Воронежа. Настя (имя изменено) из ВГПУ, учится на 4 курсе университета. Она как-то выделялась среди других студентов: громко смеялась и много шутила. На сцене вела себя непринужденно, словно выступает каждый день перед толпой. Так оно и оказалось.

Настя работает проституткой в одном из стрип-баров Воронежа уже несколько лет. Об этом она рассказала сама. Я удивилась – почему-то в моем представлении такие девушки – прокуренные, спившиеся, с усталым и разочарованным взглядом. А здесь… Густые черные волосы, короткая стрижка, блестящие глаза и звонкий смех.

Приятная компания и шутки сблизили нас. Даже вне работы отключить журналиста в себе нельзя, поэтому начала расспрашивать о тонкостях «профессии». На следующий день мы созвонились и записали интервью. Я попросила рассказать историю сначала.

- Есть стереотип, что проститутки стоят у трассы. Как дела обстоят сейчас с поиском клиента в Воронеже? – спросила я Настю.

- У меня все только через заведение. Самой искать клиентов очень опасно, мало ли какой попадется. Увезет и не найдут потом. А если и найдут, то в криминальной хронике (смеется – прим.авт.). После пандемии в интернет ушли не только офисные работники, но и мы. Но больший заработок светит все же при личном общении, а не через переписку. Когда смотришь глаза в глаза, легче подцепить кого-то. Может в крупных городах, как в Москве, не так популярно, но у нас такие дела

- Насколько это сложная «профессия»? Почему вообще решила заняться проституцией?

- Очень тяжело. Очень. Но это мой путь и мой выбор. Я очень жадная и люблю деньги. Сначала я этими деньгами оплачивала свои хотелки, все было хорошо. Легкие бабки. Теперь подсела, словно на иглу. И трудиться каким-то промоутером за 150 рублей в час я не готова. Хотя был период, когда я прекращала на несколько месяцев – меня содержал молодой человек, потом мы расстались, и я снова вернулась в сферу эскорт-услуг.

- А какой у тебя заработок?

- Есть такая тема: «Оставить работу в баре». Ты 10 тысяч отдаешь в бар и при этом оставшиеся деньги твои. Это 20-30 тысяч за ночь, и человек забирает тебя на оговоренных ранее условиях. Вы можете поехать заниматься сексом, можете тусить дальше, да хоть в Диснейленд сгонять. Я «брала» тем, что с людьми налаживала приятельские отношения. Говоришь им «блин, мне тут надо деньги в бар отдать за то, что я с тобой уеду», и ты у них просишь столько денег, сколько тебе захочется. Главное состроить жалостливые глазки.

- А сколько девочек на смене в стрип-баре?

- Всего нас в смене человек 15. У нас 8 столиков, плюс, еще бар. Люди приходят компанией. И в зале человек 40 сидит. А так как мы работаем круглый год и каждый день, то пустых дней не бывает. Ты должна работать четыре ночи в неделю. Если ты студентка, то там с директором можно договориться. График с 10 вечера до 6 утра. Проституцией занимаются не все девочки. Кто-то просто танцует, но таких единицы. Обычно если ты морально готова раздеться в танце, то и переспать не так стыдно.

- А что самое неприятное в этой работе?

- Мне нравилось то, что я зарабатываю много. Но когда ты осознаешь, что тебя лапают или… ну вы поняли незнакомые люди, и не всегда привлекательные, то это разъедает душу. Или когда тебя могут обозвать, обидеть, узнать на улице, то тебе придется молчать. А это обидно, ведь я не из тех людей, кто любит молчать – я не терпила. Но если ты осознаешь здраво, что к тебе может подойти абсолютно левый человек и назвать шлюхой и сказать, что он хочет тебя потрогать, то тебе придется согласится.

Настя замолчала. Видимо, задевает ее сильно… Еще со встречи на творческом сборе я помню, что эта тема для нее больная. Тогда она сказала, что каждое утро после работы пытается отмыться. Но не выходит…

Разговор сбавил темп. Если до этого она отвечала бодро, шутила, то сейчас словно погрузилась в воспоминания.

- Все девочки там – это девочки, от которых отреклась жизнь, - продолжала Настя. – Бросил парень, отчислили из университета, а она из другого города. И дело не только в самих клиентах. Это очень завистливый коллектив. Многие желали смерти. Мне было очень неприятно, когда я узнала, что девочки в коллективе сплотились против меня. Их бесило, что я работаю моделью, учусь в университете, что у меня есть «я». Я потом подхожу к ним, говорю какого черта, а они ничего сказать не могут. Конкуренция… В этом деле главное быть с иголочки: дорогое нижнее белье, устойчивые стрипы и натянутая улыбка. Важное правило для работы – представляться чужим именем каждому гостю. Настя называет себя Сабриной. Родители о ее работе не знают. Настя надеется, что слухи до них не дойдут. Сейчас она копит деньги на переезд в другую страну. Чем там будет заниматься не рассказала, сменила тему.

Миллионы, миллионы… падших роз

Согласно статистике, рынок секс-услуг в последние десятилетия сильно вырос.

В 2000 году МВД опубликовали данные о 267-400 тысячах «ночных бабочек» в России. В 2012 цифра удвоилась и достигла одного миллиона. И это еще не было пандемии, СВО, кризиса и кучи других экономических проблем.

Сервис NumBustery, который определяет личность человека по номеру телефона, опубликовал более свежую статистику, еще более шокирующую. По их данным, на территории страны насчитывается более 4 миллионов работниц секс-услуг в 2020 году. Цифры вычисляли по названиям контактов в номерах телефонах людей, либо по оставленным на сайтах отзывах.

Отметим, что торговля телом является незаконной. Согласно статье 6.11 КоАП РФ за занятие проституцией предусмотрена административная ответственность в размере до 2 тыс. рублей.

Более суровое наказание ждет тех, кто, наоборот, вовлекал или организовывал занятие проституцией, но не занимался ей.

За вовлечение грозит от 3 до 8 лет, согласно статье 240. А за организацию от 5 до 10 лет по статье 241 УК РФ.

Криминальный Воронеж

На сайте МВД по Воронежской области последняя запись об организации секс-услуг была сделана в 2019 году. Если взять имеющуюся статистику, то пик судебных заседаний пришелся на 2016 год – девять записей об организации притонов.

Последнее громкое дело было связано с обезглавливанием ОПГ бывшего адвоката Алексея Климова и восьми его соучастников, среди которых были и сотрудники полиции. В прошлом году его признали виновным в сутенерстве и отмывании незаконных доходов.

ОПГ существовало с 2007 по 2015 год. За это время Климов заработал более 40 миллионов рублей. Он даже собирался баллотироваться в Госдуму, но не успел. Алексею назначили 13,5 лет колонии строгого режима. Остальные члены его группировки получили меньший срок и штрафы до 800 тысяч рублей.

Откуда ноги растут

О том, как с организаторской стороны происходит вызов девочек, рассказал администратор еще одного воронежского стрип-клуба – Дарья Бражина (имя и фамилия изменены).

В этой сфере Дарья работает уже несколько лет. С ее слов, в их заведении проституции нет. Но так как она давно крутится на этом рынке, то знает как сейчас происходит съем девочек.

- Во многих заведениях есть такая фишка как «Подарок выходного дня». Девушку можно выводить от работы за определенную сумму. Заведение не несет ответственность. И нет давно таких баек, типа отбирают паспорта и т.д. Это не считается проституцией, потому что это другое. Они могут болтать всю ночь, а не продавать свое тело. Но чаще всего это интим, либо какое-то сопровождение в виде эскорта на мероприятие. Могут реально выкупить девушку, чтобы она сходила с ним в кафе, в ресторан, на праздник.

К слову, даже в обычном стрип-клубе, со слов Дарьи, простые стриптизерши работают неофициально. Если их трудоустраивают, то в качестве бармена или официантки.

- Какой самый средний ценник по Воронежу?- поинтересовалась я у Дарьи.

- У простых стриптизерш нет ставки. Они зарабатывают на танцах, чаевых и приватах. И крейзи меню, конечно. В среднем, заработок может быть и 30, и 40, и 50 тысяч. В зависимости от гостей. Если девушка во вкусе клиента, он может оставить на нее сотку спокойно. Если говорить про проституцию, то больше 150 тысяч в месяц можно заработать, зависит от заведения.

Крейзи-меню – это меню с услугами танцовщиц. Туда может входить простой массаж, эротический, «текила боди» (выпить текилы с голой груди девушки), душ со стриптизершей и т.д.

- Можно ли с клиентом входить в личные связи?

- Нет такого термина «клиент», потому что «клиент» у сотрудников торговой индустрии, а у нас это гость. Мы его принимаем и развлекаем. У нас запрещено общаться с клиентом вне заведения, потому что он начинает терять интерес ходить к тебе на работу и оставлять деньги заведению. Будешь хитрить, рано или поздно станет заметно.

- Какой средний возраст девочек? С какими проблемами сталкиваются?

- От 18 до 40. Я знаю девочку, которая работала до нас в другом стрип-баре Воронежа, и она рассказала, что там могут спокойно насыпать новенькой стекло или масло в стрипы, толкнуть. Гости зачастую больные, наркоманы или алкоголики. Орут на них «ты тварь и мразь». Морально и физически унижают. Между девочками конкуренция сильная. Бывают гости, которые любят одну и ту же девочку заказывать. И когда они видят новые лица, то заказывают их. Начинают обращать внимания. А у другой девочки ревность, ведь каждый сам за себя.

- На тебя как повлияла работа в этой сфере?

- У меня постепенно тоже такие границы стираются, в плане осуждения «а что скажут другие люди?». В обычной жизни, когда ты, к примеру, сталкиваешься с пьяным мужиком, у тебя опасение появляется. Сейчас мне абсолютно все равно, я безбашенная на всю голову, мне пофиг под чем он, пьяный или нет, я подойду и начну его раскручивать на деньги.

Есть люди, которые приходят в официанты, потом постепенно раскрепощаются и сами становятся танцовщицами. Гости готовы заплатить любую сумму, чтобы одетая девушка разделась.

P.S: Важно понимать, что если вы уже встали не на ту дорожку, - выход все равно есть. Существуют волонтерские движения, группы поддержки и горячие линии, куда можно обратиться за помощью.

Помощь попавшим в рабство и пострадавшим от сексуального насилия:

+7 (800) 550 71 40

И бесплатный Всероссийский телефон доверия для взрослых:

8-800-200-47-03

8-800-200-89-11