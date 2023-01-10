Актриса Ксения Роменкова: «Все ведьмы были рыжие, их сжигали на кострах»

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 января 2023, 11:41 Александр Малюгин,

Ксения Роменкова родилась в Москве. Окончила Высшее театральное училище им. Щепкина, курс Виктора Коршунова. Служит в МТЦ «Вишнёвый сад». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Жаркий лёд», «Журов», «Такая обычная жизнь», «Пять невест», «Южные ночи», «Двое с пистолетами», «Невеста», «В последний раз прощаюсь», «Склифосовский», «То, что нельзя купить» и др.

- Ксения, одна из ваших первых главных ролей – в популярном сериале «Жаркий лёд», где вы играли фигуристку. До съёмок умели стоять на коньках?

- Это было 100 серий, и, кажется, вся страна следила за перипетиями картины. До съёмок я кататься худо-бедно умела, в последних классах школы всю зиму проводила на катке в Парке Горького, и на пробах каталась лучше большинства претенденток. И меня взяли в проект. Моя главная линия была со знаменитым фигуристом Александром Абтом, титулованным чемпионом, и он, собственно, учил меня достойно кататься на коньках. Но съёмки были сложные, профессиональные актёры снимались с профессиональными фигуристами, как-то надо было это совмещать. С Сашей мы играли любовь, в драматических сценах было непросто, но на льду я чувствовала себя с Александром Абтом, как рыба в воде.

- Главную роль в «Жарком льду» играла Катя Гусева. Часто пересекались с ней на «суше» или, может, на льду?

- Довольно часто. Катя - очень солнечный человек, мы с ней в гримёрке болтали обо всём на свете. Снимали сериал года полтора, так что мы успели подружиться. Долгая, серьёзная работа, я была студенткой, платили мне немного, но я была счастлива и этим. С гонорара купила себе машину, правда, папа добавил половину. Кстати, а на гонорар с предыдущих съёмок купила себе новую виолончель. Я окончила музыкальную школу по классу виолончели.

- В актёрской профессии это умение пригодилось?

- Да, в одном спектакле, в детской сказке, я играла на этом инструменте. И сейчас вечерами иногда берусь за него.

- Вы играете Екатерину II в спектакле «Ночь перед Рождеством» в театре «Вишнёвый сад». Вам нравится носить пышные старинные платья с кринолином, корсеты, шляпки?

- Мне очень удобно в исторических костюмах, вообще в платьях. В жизни я платья не ношу, мне дискомфортно. Но для работы – это здорово. Красиво, женственно, сразу тебя собирает, ты чувствуешь своё женское достоинство.

- А в жизни вы модница, гоняетесь за брендами?

- Нет, я в жизни за практичность. Я всегда в спешке, мне нужно в один день побывать на репетиции, потом пробы, спектакли, я ведь сотрудничаю ещё со многими независимыми театрами. Люблю движение, обеды на ходу. Надеваю джинсы, свитер – и вперёд!

- Но чёрное платье от Коко Шанель у вас есть в гардеробе?

- Конечно. Маленькое чёрное, но не от Шанель.

- Вы сыграли в военной картине «Пять невест». Чем вам дорога эта роль?

- Это, по сути, комедия, и мне приятно было проявить свой комедийный дар. Я играла рыжую невесту тоже рыжего героя Александра Лойе. Вообще меня окружало созвездие известных актёров и актрис – Козловский, Смольянинов, Пегова, Боярская, Ходченкова, Пересильд. И у нас была очень сплочённая команда, мы работали весело и креативно. Я подружилась с Юлией Пересильд, она потом приглашала меня на свой фестиваль «Галфест», в Театр Наций. Прекрасно общалась на съёмках «Пяти невест» с Лизой Боярской, она замечательный человек. Спустя какое-то время, Лиза приезжала со своим питерским театром в Москву, играли в Малом театре, где, кстати, работает мой муж. Они привезли «Три сестры». Я прорвалась к Лизе за кулисы, она была очень рада. Много мы общались на «Пяти невестах» с Ирой Пеговой, потом снимались вместе в одном проекте. А со Светой Ходченковой, помню, столкнулись в одном ресторане. Поначалу она меня не узнала, прошла мимо, но вдруг остановилась, повернулась и воскликнула: «О, Ксения!»… Все помнят «рыжую невесту».

- А вы от природы рыжая? Дразнили в детстве?

- Нет, меня никогда не дразнили. Но была одна история – в 25 лет я порвала в колене переднюю крестообразную связку, это было ужасно. Легла в больницу, и когда меня врачи увидели, первый вопрос был – ты натуральная рыжая, или крашенная? «Натуральная», - ответила я. «Плохо», - поморщился хирург. «Почему?» - «Потому что у вас, рыжих, всегда всё не так!» - ответил врач. И действительно, мне сделали операцию на колене и ещё долго были всякие осложнения. И постоянно доктора говорили: «Это потому, что ты рыжая! Если бы не была рыжей…»

- Вообще странно, почему к рыжим людям такое неприветливое отношение – во всех культурах, во всех странах?

- Не знаю, все ведьмы были рыжие, и их сжигали на кострах! Вообще в школьном учебнике биологии за 6 класс написано, что рыжий цвет волос – это мутация генов, отклонение от нормы. Бедные ирландцы, они ведь почти все рыжие, все – отклонение от нормы!

- Вы, я знаю, любите ходить в горы. Чем они вас так вдохновляют?

- Я за мужем пошла в горы, он у меня заядлый альпинист. Когда смотришь на море, тебе кажется, что мир круглый. Видно, где кончается горизонт. А когда ты в горах, у тебя полное ощущение, что ты находишься на дне чаши. И ты слышишь «музыку сфер», голоса гор. Микрокосмос. Смотришь на горы – они стоят тысячелетиями, неизменные, там возникает желание медитировать. Мне кажется, медитация пришла из гор, потому что там ты ощущаешь вечность. На море вечность не ощутишь – это вода, она всё время течёт, меняется.

И плюс, в горах ты можешь проверить свою выносливость. Выбора нет – тебе приходится идти и идти вверх, вперёд. И я помню, что я в горах могла испытать весь спектр человеческих эмоций – от истерик, слёз до бурного веселья и безудержной радости.

- Ну как на театральной сцене!

- Да. Это просто потрясающе – почувствовать свою амплитуду. И – единение с природой. Вообще люблю природу. Люблю гулять со своей собакой по лесу. Всегда разговариваю с лешими, которые там живут. Прошу у них послать мне грибов.

- В леших, значит, верите? А в прорицания, гадания, астрологию?

- Я как-то плотно интересовалась астрологией. Изначально она была связана с алхимией, мистикой. Потом уже туда приплели звёзды и их влияние на человеческую судьбу и жизнь. У меня есть одна знакомая, которая занимается human design, это из той области наука. Там по дате и времени рождения тебе расписывают карту будущего. Знакомая много интересного рассказала – мол, у тебя хорошо прокачена командирская жилка, ты больше руководитель, нежели исполнитель. Я тогда не поверила в это, ведь я артистка, то есть, исполнитель. Но вот сейчас меня увлекла режиссура, мне стало действительно интересней руководить. И вот как относиться к словам той моей знакомой – как к «пророчеству»?

- Вы сыграли небольшую роль в сериале «Оптимисты» - о дипломатах в советский период. Вам нравится погружаться в другую историческую эпоху?

- Мне всегда интересна другая эпоха. Я из тех актрис, которые начинают во время подготовки к съёмкам копать всё вокруг, смотреть, расспрашивать. Например, в «Пяти невестах» - тоже фильме про советское время, где я играла фельдшера, мне надо было принимать роды. И я изучала научные трактаты, вычитывала в интернете, как обрабатывать раны, смотрела, какого уровня медицина была в то время, особенно в деревнях. В каждой своей работе я глубоко погружаюсь в текущее время, изучаю, чем люди жили. Это делает твой образ более объёмным, спасает от безвкусицы, которая кроется в необразованности.

- Какие у вас сейчас новые проекты – где снимаетесь, что собираетесь ставить как режиссёр?

- У меня есть несколько режиссёрских идей, которые я бы хотела воплотить в жизнь. Например, мечтаю о постановке «Сирано де Бержерака». Даже написала инсценировку этой пьесы – она ведь очень длинная, немного пафосная. В интернете познакомилась с человеком, который составил сборник, где были четыре варианта перевода «Сирано де Бержерака». Он большой любитель этого сочинения, видел практически все постановки пьесы. Удивительный человек! Я стала искать эту книгу, не нашла – библиографическая редкость. И автор сборника написал мне, что у него осталось три экземпляра, но он готов выслать мне один. И по ней, собственно, я и сделала инсценировку. Надеюсь, у меня получится поставить «Сирано де Бержерака» здесь, в театре «Вишнёвый сад». Ну, а там уж, как бог даст!