Визажист Захар Гринов: Тенденции новогоднего макияжа - яркие тени, подводки и «кошачий глаз»

Говорят, как встретишь новый год, так его и проведешь! Я бы еще добавила - с каким макияжем! Ничего удивительного в этом нет, потому как в Новый год всем нам, девочкам, хочется блистать! О тенденциях новогоднего макияжа расскажет известный российский визажист Захар Гринов, а мы очень внимательно его послушаем!
- Захар, каждый год несет свои правила в макияже - встреча 2023 ознаменовалась новой тенденцией?
- Безусловно! Уже совсем скоро, Кот-Кролик станет полновластным хозяином года, который будет диктовать свои, как ты говоришь, правила в макияже! Наверняка, слышала такое выражение - "кошачий глаз"? Прекрасно! И он будет просто незаменим в Новый год - выразительные глаза с яркими тенями, обязательно подводка! Нужно, я просто настаиваю, использовать глубокий макияж глаз - подойдут изумрудные, фиолетовые, бордовые, шоколадные оттенки! И главное "блюдо" новогоднего макияжа - сияющие цветные стрелки!
- Захар, это правда, что в моду входит все блестящие, яркое?
- Мы же сейчас говорили о новогоднем макияже, а он должен непременно быть ярким! И не стоит этого бояться! Желаете мейкап с пайетками - пожалуйста! Блестящий декор на верхнем веке - прекрасно! Звездочки, сердечки, кружочки - великолепно! А хотите быть эффектной - подводка вам в помощь! Можно использовать подводку с блестками, контрастную по отношению к теням, но главный тренд подводки - с мраморным эффектом!
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- Захар, так можно и елку "перебить" по яркости! А если мне нравятся более спокойные тона, то я буду не в тренде?
- Почему же! Ты можешь создать легкий, но в тоже время сияющий макияж, использовав бежевые тона, но сделать акцент на губах! В этом сезоне в тренде малиновые, винные, ягодные оттенки губной помады. А вот текстура может быть разной - матовые, глянцевые и даже сатиновые!
- А красный цвет. Я говорю о губной помаде!
- Ты говоришь о классике! Красная помада - состояние души и ее уметь надо носить! Классика, конечно, вечна!
- Захар, думаю, что многих дам интересует вопрос, как сохранить макияж во время длинной новогодней ночи?
- В первую очередь, нужно отбросить весь негатив! Наступает время обновлений! И это не пустые слова - посмотрите, как наши дамы прекрасны, когда в хорошем настроении! И глаза блестят, и румянец на щеках, и тонус кожи лица в порядке! Я всегда говорил, что любой макияж невозможен без тщательного ухода за кожей лица! Прежде, чем браться за тени, подводки следует позаботиться о состоянии своей кожи лица... Предновогодние хлопоты, к сожалению, утомительны, хотя и приятны... Я понимаю, что женщина устала, а скоро бой курантов... Не стоит паниковать! Есть прекрасные косметические средства...
- Захар, только конкретно, пожалуйста, чтобы не тратить время на поиски их по всей России! Времени мало осталось!
- Я расскажу о тех средствах, которые сам испытал на себе и мои клиенты испытали! Новый год должен пройти под знаком российского косметического бренда ARAVIA! И вот почему... Буквально за пару часов до боя курантов, займитесь собой - нанесите маску с муцином улитки - это нечто! Кожа моментально становится упругая, приобретает свежий цвет! Если нет такой маски, рекомендую, конечно, приобрести, то есть пенка для умывания с муцином улитки и зеленым чаем! Поверьте, равными в этих средствах АRAVIA нет! Если у вас совершенно не хватает времени для более длительных процедур, то используйте главное средство - сыворотку! Буквально 3-4 капли на кожу лица и вы просто помолодеете на глазах! Мне очень по душе сыворотки ARAVIA.
Вы можете использовать любые тени, но главным акцентов в любом макияже - сияющая кожа! Повторюсь, главным фактором в любом макияже станет хорошая основа, как я называю, здоровая кожа, которая обеспечит все остальное, например, новогодний макияж! И я уверен, что новый хозяин года непременно восхищенно скажет - "мяу!" именно вам! С наступающими новогодними праздниками, мои дорогие дамы! Вы просто прекрасны!
- Благодарю! С наступающими, Захар! Счастья, удачи!