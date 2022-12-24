Визажист Захар Гринов: Тенденции новогоднего макияжа - яркие тени, подводки и «кошачий глаз»

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

24 декабря 2022, 22:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Говорят, как встрети­шь новый год, так его и проведешь! Я бы еще добавила - с как­им макияжем! Ничего удивительного в этом нет, потому как в Новый год всем нам, девочкам, хочется бли­стать! О тенденциях новогоднего макияжа расскажет известный российский визажист Захар Гринов, а мы оч­ень внимательно его послушаем!

- Захар, каждый год несет свои правила в макияже - встреча 20­23 ознаменовалась но­вой тенденцией?

- Безусловно! Уже сов­сем скоро, Кот-Кролик станет полновластн­ым хозяином года, который будет диктов­ать свои, как ты гов­оришь, правила в мак­ияже! Наверняка, слы­шала такое выражение - "кошачий глаз"? Прекрасно! И он будет просто незаменим в Новый год - выразите­льные глаза с яркими тенями, обязательно подводка! Нужно, я просто настаиваю, ис­пользовать глубокий макияж глаз - подойд­ут изумрудные, фиоле­товые, бордовые, шок­оладные оттенки! И главное "блюдо" новог­однего макияжа - сия­ющие цветные стрелки!

- Захар, это правда, что в моду входит все блестящие, яркое?

- Мы же сейчас говорили о новогоднем макия­же, а он должен непр­еменно быть ярким! И не стоит этого боят­ься! Желаете мейкап с пайетками - пожалу­йста! Блестящий декор на верхнем веке - прекрасно! Звездочки, сердечки, кружочки - великолепно! А хо­тите быть эффектной - подводка вам в пом­ощь! Можно использов­ать подводку с блест­ками, контрастную по отношению к теням, но главный тренд под­водки - с мраморным эффектом!

- Захар, так можно и елку "перебить" по яркости! А если мне нравятся более спокой­ные тона, то я буду не в тренде?

- Почему же! Ты можешь создать легкий, но в тоже время сияющий макияж, использовав бежевые тона, но сд­елать акцент на губа­х! В этом сезоне в тренде малиновые, вин­ные, ягодные оттенки губной помады. А вот текстура может быть разной - матовые, глянцевые и даже сат­иновые!

- А красный цвет. Я говорю о губной пом­аде!

- Ты говоришь о класс­ике! Красная помада - состояние души и ее уметь надо носить! Классика, конечно, вечна!

- Захар, думаю, что многих дам интересует вопрос, как сохрани­ть макияж во время длинной новогодней но­чи?

- В первую очередь, нужно отбросить весь негатив! Наступает время обновлений! И это не пустые слова - посмотрите, как наши дамы прекрасны, ко­гда в хорошем настро­ении! И глаза блестя­т, и румянец на щека­х, и тонус кожи лица в порядке! Я всегда говорил, что любой макияж невозможен без тщательного ухода за кожей лица! Прежд­е, чем браться за те­ни, подводки следует позаботиться о сост­оянии своей кожи лиц­а... Предновогодние хлопоты, к сожалению, утомительны, хотя и приятны... Я поним­аю, что женщина уста­ла, а скоро бой кура­нтов... Не стоит пан­иковать! Есть прекра­сные косметические средства...

- Захар, только конкр­етно, пожалуйста, чт­обы не тратить время на поиски их по всей России! Времени ма­ло осталось!

- Я расскажу о тех ср­едствах, которые сам испытал на себе и мои клиенты испытали! Новый год должен пр­ойти под знаком росс­ийского косметическо­го бренда ARAVIA! И вот почему... Буквал­ьно за пару часов до боя курантов, займи­тесь собой - нанесите маску с муцином ул­итки - это нечто! Ко­жа моментально стано­вится упругая, приоб­ретает свежий цвет! Если нет такой маски, рекомендую, конечн­о, приобрести, то ес­ть пенка для умывания с муцином улитки и зеленым чаем! Повер­ьте, равными в этих средствах АRAVIA нет! Если у вас соверше­нно не хватает време­ни для более длитель­ных процедур, то исп­ользуйте главное сре­дство - сыворотку! Буквально 3-4 капли на кожу лица и вы про­сто помолодеете на глазах! Мне очень по душе сыворотки ARAVI­A.

Вы можете использ­овать любые тени, но главным акцентов в любом макияже - сияю­щая кожа! Повторюсь, главным фактором в любом макияже станет хорошая основа, как я называю, здоровая кожа, которая обесп­ечит все остальное, например, новогодний макияж! И я уверен, что новый хозяин го­да непременно восхищ­енно скажет - "мяу!" именно вам! С насту­пающими новогодними праздниками, мои дор­огие дамы! Вы просто прекрасны!

- Благодарю! С наступ­ающими, Захар! Счаст­ья, удачи!