Актриса Светлана Рожкова: Новый год всегда встречаю только дома

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

23 декабря 2022, 18:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Самые приятные хлопоты, по моему разумению, предновогодние! Надо же успеть все приготовить - нарядить елку, подумать о подарках, навертеть салаты, но главное - не упасть от трудов праведных, чтобы остались силы поднять бокал шампанского и загадать заветное желание! Лично я, уже в канун Нового года понимаю, что чего-то забыла сделать, а вот моя подруга-актриса Светочка Рожкова готовится к встрече Нового года обстоятельно, соблюдая семейные традиции... Специально для балтийского бюро "Аргументы Недели" предновогоднее интервью с актрисой Светланой Рожковой.

- Светочка, что для тебя значит Новый год?

- Обновление! Знаешь, я свой День Рождения даже не так жду и отмечаю, как Новый год! Ожидание чуда, надежда и обновление! Я точно знаю, что когда куранты отбивают последние секунды уходящего года, то надо всей семьей встать в круг и очень, очень сильно сконцентрироваться на желании и оно точно исполнится! Чем сильнее думать и желать, тем быстрее оно сбывается! Да, такая уж эта волшебная ночь!

- А я под бой курантов пишу на листочке желание, потом сжигаю, бросаю в бокал и выпиваю содержимое!

- Да я бы тоже так выпивала, но боюсь подавиться... Да и пепел через нос выходит...

- Обожаю тебя! А в Деда Мороза веришь?

- Конечно! Всегда верила и сейчас верю! Для меня Новый год - не только вера в чудеса, но и семейный праздник! Всегда отмечаю его в кругу семьи - от всех выступлений отказываюсь, чтобы мне не предлагали! Всегда! У меня такая установка - если Новый год отмечу вне дома, то год будет сложный...

- Уже готовишься?

- Конечно! В первую очередь мы с Юрой (супруг Светланы-пр.ав) мы "разбираемся" с елкой. Дело в том, что она у нас наряженная стоит круглый год... в подвале... Вот мы ее достаем, стряхиваем пыль, меняем символ на макушке и наша красавица готова встречать Новый год! Мы не меняем гирлянды, игрушки, а только символ на макушке каждый год новый! А готовимся мы серьезно - считаю, что обновление дома - важно! Вот я разобрала книжный шкаф, передвинула диван в другой угол, вычистила подвал так, что теперь там наступила благодать! Пусть такие мелочи, но это обновление, а значит и новая энергия!

- У вас есть традиционные новогодние блюда?

- Безусловно! Еще со времен СССР. На нашем столе всегда есть салат "Оливье" с докторской колбаской - классика! Холодец и винегрет! Это наше все! Без этого Новый год "не придет" к нам! А вот 1 января, еще одна традиция, мы готовим плов! По всем правилам - в казане, специи, баранина... И как же мы его едим-то с удовольствием! Да на морозе... если есть морозец!

- Первый тост за что, кого поднимешь?

- Танюша, я думаю, что и в вашей маленькой Латвии, и в нашей огромной России, все люди желают мира, спокойствия... И за это поднимут бокалы!

- Светочка, у тебя живет символ Нового года - любимый кот... Подарки для него готовы?

- Это уже не кот, а котище! Он у нас интеллигентный очень... Никогда не будет требовать пропитание громко - может тихонько намекать, например, смотреть на меня, мол, время обедать, может и лапкой постучать по плечу... Независимый такой... Он - наш символ следующего года - знаю, что он обязательно защитит наш клан! А вкусности кошачьи уже приготовлены! Как иначе?

- В новогодние праздники будешь отдыхать?

- По силе возможностей... У меня 20 января премьера спектакля, меня ввели в него... Называется "Два мужа по одной цене". Волнуюсь очень - премьера же!

- Все пройдет замечательно! Светочка, твои пожелания "АН" и, конечно, нашим читателям!

- Издательству "Аргументы Недели" желаю продолжать творческие успехи, чтобы никто не смог выбить вас из седла, с легкостью пережить, если будет, шторм! Вы сегодня там, где горячо! Так держать! А нашим читателям я желаю... Пожелаю словами Михаила Задорного, которые я запомнила на всю жизнь - "Благодаря любви, мы имеем возможность жить, а благодаря юмору, мы имеем возможность выживать!" Улыбайтесь чаще, мои дорогие! И помните, что на Новый год вы должны загадать одно большущее желание и много, много маленьких! Люблю вас!

- Светочка, а у меня к тебе предложение! Ты встречаешь Новый год в Москве, а я в Риге... Когда начнут бить куранты, то одновременно, конечно, мысленно, загадаем одно большущее желание - мира, любви, благости! Как?

- Заметано! Это прекрасно! С наступающим Новым годом!

- Благодарю! С наступающим Новым Годом!