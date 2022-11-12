Анатолий Котенев, сыгравший Бориса Ельцина в сериале «Корона»: «Имелда Стонтон целовала мои руки»

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

12 ноября 2022, 20:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

На днях стартовал новый сезон полюбившегося многим сериала «Корона» о жизни монаршей семьи Великобритании. В пятом сезоне принимал участие известный российский актер Анатолий Котенев, который сыграл бывшего президента России Бориса Ельцина. В интервью балтийскому бюро «Аргументов Недели» Котенев рассказал, как постирал паспорт перед самым вылетом на съемки и чудом оказался в Лондоне.

- Анатолий, как начинались Ваши взаимоотношения с сериалом «Корона»?

- Были пробы, кастинг, все происходило довольно весело. Когда мне позвонили и предложили роль Бориса Ельцина, я воспринял это с интересом, но нужно было сделать пробы самому и отправить ассистенту режиссера. Сделал интересно и с юмором – моя жена сама снимала на телефон, а я просто изображал бывшего президента. Сделал и забыл. А потом вдруг раздается звонок от кастинг-директора сериала, и мне предлагают пообщаться по видеосвязи – пообщались с режиссером – и всё. Как мне потом сказали, больше никого не пробовали на роль Бориса Николаевича… Во мне его увидели – приятно, не скрываю.

- Это Ваша не первая историческая роль?

- Нет. Я играл и Владимира Маяковского, и Георгия Жукова, и даже Леонида Ильича Брежнева, на которого мало похож, но грим делает свое дело. Интересный случай произошел со мной, когда Юрий Кара пригласил меня на роль Леонида Ильича. Сперва я удивился и сказал: «Не похож же…», а мне Юрий Кара ответил: «Иди на грим…». Я отправился. На меня долго смотрела мастер по гриму, а потом стала искать… усы Микояна… Бутафорские, конечно! Да, того самого Анастаса Ивановича Микояна! Нашла, разрезала пополам усы и сделала мне брови, как у Леонида Ильича. Оказалось, что я очень даже похож!

- Вы работали в сериале «Корона» с мировыми звездами. Вам было комфортно? Какие впечатления, например, от сотрудничества с актрисой Имелдой Стонтон?

- Да, в сериале «Корона», конечно, задействованы звезды мировой величины. Я прекрасно понимал, что меня там никто не знает. Помню, когда посмотрел первые сезоны «Короны», то даже немного испугался – серьезный уровень. Но все получилось просто замечательно. Имелда Стонтон, которая сыграла Елизавету Вторую просто восхитительна – скромна, умеет слушать и слышать партнера, без звездности, интеллигентна! Я в восторге. Расскажу случай – мы закончили съемки серии, в которой я играю Бориса Ельцина, и на прощание подошел к Имелде, чтобы поблагодарить ее – взял руку, поцеловал и она стала мне… целовать руки. Это благодарность за совместную работу. Я был просто в шоке. И еще… По окончанию съемок в Британии принято фотографироваться с актерами заглавной роли… А я как-то это пропустил, неудобно что ли… И помню глаза Имелды – в них такое сожаление. Помню до сих пор. Знаете, съемки проходили как праздник – все подготовлены, спокойны, дружелюбны, улыбки на лицах. Хотелось сниматься! Я даже спросил: «А у вас бывают переработки?» И мне ответили, что только в самом крайнем случае – очень редко. Это я говорю о том, что все четко отработано, каждый занимается своим делом и профессионально! И это радует.

- Случались ли курьезы на съемках?

- На самих съемках нет, а вот перед ними… Мне нужно улетать в Британию, а я «постирал» свой паспорт… Как? Да пришел с рыбалки с сумкой и забыл, что в ней находится мой паспорт! Засунул в стиральную машину сумку и вспомнил о паспорте тогда, когда нужно было уезжать… Все обошлось! Я опасался, что меня с таким паспортом не впустят в Англию – все печати размыты, фото нечеткое… Но пограничник посмотрел все документы, понял, что я еду работать в серьезную организацию и пропустил, даже пожелал мне всего наилучшего. Вот когда я должен был улетать, то поволновался – началась спецоперация и рейсы «слетали» - не мог улететь из Англии в России, не мог через Финляндию, но все сложилось благополучно – улетел через Катар в Россию.

- Вы уже посмотрели пятый сезон «Короны»?

- Нет! Все не могу найти его в интернете, прошу уже всех, чтобы скинули мне ссылку. Я не очень продвинут в компьютере. Но сын у меня посмотрел, он сейчас в Польше. Говорит, что очень мной гордится. И это так приятно!