Директор парка «Плещеево озеро»: «Реконструкция похода Александра Невского – это «живой» урок истории»

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 августа 2022, 15:50 Оксана Ленская

Сейчас проходит историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского 1241-1242 гг. Маршрут начался с Переславля-Залесского, там же недалеко находится «Плещеево озеро», которое является соорганизатором мероприятия. Директор национального парка Фёдоров Михаил рассказал «Аргументам недели», как они готовились к этому событию и как они будут отмечать день экологического долга.

— Михаил Юрьевич, как готовился национальный парк к воссозданию конного похода Александра Невского?

— Идея проведения исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского впервые была реализована в 2021 г., когда в России отмечалось 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В рамках празднования этого знаменательного события в августе-сентябре 2021г. впервые на Переславской земле при активном участии национального парка «Плещеево озеро» прошел исторический фестиваль «Александрова дорога». Отсюда, из Переславля-Залесского, начался поход и прошел по двум особо охраняемым природным территориям: национальным паркам «Плещеево озеро» и «Валдайский».

В 2022 г. конная дружина пройдет уже через территории четырех особо охраняемых природных территорий Российской Федерации. Славных воинов встретят национальные парки «Плещеево озеро», «Лосиный остров», «Валдайский» и «Себежский».

Еще на ранних стадиях подготовки наш национальный парк «Плещеево озеро» активно включился в работу. Национальный парк «Плещеево озеро» является соорганизатором проекта и тем местом, где стартует конный поход. В районе Александровой горы был устроен лагерь по подготовке конной дружины. Конечно, и место старта в самом центре парка и города Переславль-Залесский было выбрано не случайно, ведь именно здесь на Красной площади у Спасо-Преображенского собора крестили Александра Ярославича.

— На ваш взгляд, благодаря такой реконструкции общество станет больше интересоваться отечественной историей, бережно относиться к своему культурному наследию?

— Однозначно – да. Реконструкция похода Александра Невского – событие яркое, необычное и очень динамичное, что, естественно, привлекает современную молодежь. Я бы назвал это «живыми» уроками истории, в которых очень нуждаются сегодняшние молодые люди. Они не просто узнают что-то новое из истории страны. Они чувствуют себя участниками исторической реконструкции, которая воспринимается как некий «мостик» между прошлым и настоящим. Проект «Александрова дорога» способствует воспитанию чувства гордости и служит прекрасным инструментом патриотического воспитания.

— Цель парка – сохранить и восстановить уникальный природно-исторический комплекс. Как эта цель реализуется? Какие задачи в этом году ставит перед собой парк?

— Задачи национального парка неизменны, и они прописаны в Положении о национальном парке.

Для сохранения природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов специалисты ежедневно осуществляют мониторинг состояния природных комплексов. Гидрологический и гидрохимический мониторинг озера Плещеево и его притоков, фенологический мониторинг, состояние популяций редких и охраняемых видов растений и животных ведут сотрудники научного отдела парка; мониторинг животного мира ведут специалисты лесного отдела; сотрудники отдела охраны ежедневно патрулируют территорию, как национального парка, так и его охранной зоны.

С целью изучения природных комплексов, национальный парк на протяжении многих лет сотрудничает с научными учреждениями региона: Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославский педагогический университет им. К.Д. Ушинского и пр.

— На территории парка проводятся несколько экскурсионных маршрутов. Какой из них больше всего пользуется спросом? На ваш взгляд, почему именно его выбирают посетители?

— На территории парка сегодня функционирует 7 экологических троп и 7 экскурсионных маршрутов.

Применительно к экотропам, особый интерес у гостей к тропе «В гостях у серой цапли», проложенной по северо-восточному берегу озера Плещеево. Это единственная тропа на основной территории парка, которая находится в свободном доступе, для нее разработан аудиогид. Еще две тропы «Медвежий угол» и «Кухмарь» проложены в лесах национального парка и посетить их можно только по предварительной записи и строго в сопровождении сотрудника парка.

Также популярны экологические тропы на территории дендрологического сада: «Впервые в дендросаду», интерактивная детская «Тропа сказок», экотропа «Природа чувств» и прогулка по маршруту «По странам и континентам», которая позволяет совершить практически кругосветное путешествие, не выходя за пределы дендрария. Вообще наш дендросад-предмет особой гордости парка. Настоящий изумруд на популярном туристическом маршруте «Золотое кольцо России». Здесь на площади в 58 га. произрастают деревья и кустарники практически со всего мира – 662 наименования!

Если говорить языком статистики, то посетителей стало больше. Если в 2017 году количество посетителей территории национального парка составило 244 тыс.чел., то в 2021 цифра возросла до 306 тыс.чел. А вместе с туристами, посещающими объекты городского округа Переславль-Залесский, динамика с 2017 по 2021 выглядит так: с 394 тыс. человек количество гостей возросло до 678 тыс. чел.

Популярность территории нашего парка обусловлена целым рядом факторов:

– близость к таким крупным городам, как Москва, Ярославль, Кострома, Владимир.

– природная составляющая. Территория Национального парка включает уникальные образцы нетронутой русской природы и занимает южный ботанико-географический район Ярославского Поволжья. Здесь проходит граница подзон южной тайги и смешанных лесов.

Озеро Плещеево – один из крупнейших природных пресных водоемов. К числу уникальных обитателей относится переславская ряпушка. Это самая ценная рыба Плещеева озера. Она является формой европейской ряпушки, вида пресноводных рыб рода сигов, эндемиком озера Плещеево и нигде больше не встречается. В качестве деликатеса «сельдь переславская» (как ее тогда называли) в допетровское время поставлялась к столу великих московских князей и царей. Для ее лова в устье реки Трубежа была образована государева Рыбная слобода, население которой пользовалось привилегиями, так как находилось на государственной службе. Несмотря на свою редкость, ряпушка на протяжении столетий считалась промысловой рыбой. Ее лов был ограничен только в 1961 г. По последним исследованиям ИБВВ РАН популяция ряпушки в озере Плещеево составляет 3,2–4,2 миллиона особей.

Озеро, словно магнит, привлекает своими размерами, чистотой и глубинами. Мелкое у берега, оно быстро прогревается, и его выбирают для семейного «пляжного» отдыха. А наличие в нем рыбы притягивает рыбаков, которые наслаждаются рыбалкой на водоеме (вне нерестовых запретов). Кроме того, на водоеме почти идеальная роза ветров – это настоящий рай для многочисленных серферов, виндсерферов, кайтеров. В зимнее время в национальный парк приезжают любители лыжных видов спорта. В местечке Касарка при участии Переславского отделения Ярославского лыжного клуба прокладываем лыжные трассы. Причем качество трасс получают довольно высокую оценку у профессиональных спортсменов. На Касарке в зимнее время проходят различные соревнования как городского, так и регионального формата.

– историко-культурная ценность. Территорию Переславского края традиционно относят к Ростовской земле, историческая судьба которой связана с северо-восточными славянскими племенами. Эта территория была заселена в период позднего палеолита 5 тыс. лет назад. В эпоху неолита были освоены берега озера Плещеево, устье реки Трубеж, берег р. Векса, берега озера Сомино и район Берендеевских болот. Крупнейшим поселением на берегу озера Плещеево является древний – 1152 года основания – город Переславль-Залесский. Город Переславль-Залесский и озеро Плещеево представляют собой целостное образование благодаря уникальному сочетанию природного и историко-культурного наследия. Здесь расположены памятники, связанные с именами выдающихся государственных деятелей Руси (Юрий Долгорукий, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный, Петр I), со значительными событиями отечественной истории, культуры (первые русские литературные памятники «Моление Даниила Заточника», «Слово о погибели земли Русской»), духовной жизни православного русского народа.

— 22 августа – день экологического долга. Как парк будет его отмечать?

— В системе особо охраняемых природных территорий одной из важнейших функций, которая непосредственно связана с природоохранной деятельностью является экологическое просвещение. В структуре национального парка «Плещеево озеро» выделен отдел экологического просвещения. Специалисты отдела ведут активную эколого-просветительскую работу. В рамках Всемирного дня экологического долга специалистами национального парка "Плещеево озеро" запланированы встречи с ребятами дошкольного возраста и молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья. Понятие экологический долг для человечества понятие новое. Это когда люди начинают отдавать долг за взятые у природы ресурсы в кредит, т. е. когда все возобновляемые за год ресурсы земли уже израсходованы. Население планеты постоянно растет, потребление увеличивается и каждый из нас воздействует на среду обитания, используя природные ресурсы, создавая отходы. Поэтому точной даты дня экологического долга не существует, она ежегодно рассчитывается специалистами. К сожалению, с каждым годом она отмечается все раньше. Если в 1970 году свой долг перед природой люди начали отдавать с 29 декабря (именно в этот день и был впервые зафиксирован экологический долг), то в этом году день экологического долга приходится на 28 июля, хотя еще в прошлом году дата была 22 августа. В связи с активным развитием внутреннего туризма страны темой дня экодолга в 2022 году стал "Экотуризм и ответственный туризм". Поэтому в период с 28 июля по 22 августа на территории национального парка "Плещеево озеро" проходят мероприятия и акции нацеленные на привлечение внимания населения пониманию принципа: Путешествуй для природы, а так же к разумному потреблению и разделению отходов.

— Национальный парк также ведёт научную деятельность. Каких успехов вы достигли в этом направлении?

— Задачами научного отдела являются изучение природных комплексов национального парка и государственный экологический мониторинг. Эти знания нам нужны для принятия оперативных решений по управлению национальным парком. Научные исследования ведутся совместно с учеными ведущих научных учреждений региона. Основными объектами изучения являются переславская ряпушка и озеро Плещеево в целом. Например, в этот год был отмечен рост популяции переславской ряпушки – ок. 11 млн. экземпляров!

Но и про наземные комплексы мы не забываем. Так, при изучении урочища Кухмарь выяснилось, что на эту территорию оказывается значительная рекреакционная нагрузка. Чтобы ее уменьшить был разработан проект благоустройства зоны отдыха «Кухмарь», который мы надеемся реализовать в ближайшем будущем. Данный проект предусматривает меры по уменьшению антропогенного воздействия на территорию: настилы под палатки, пешеходные дорожки, укрепление грунта для уменьшения нагрузки на корни деревьев и пр.

В этом году была обнаружена популяция венериного башмачка настоящего, растения, занесенного в Красную книгу России. Последняя находка этого растения на территории национального парка была более 20 лет назад.