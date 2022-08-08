Визажист Захар Гринов: Во многих позициях российская косметика превосходит западную

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

8 августа 2022, 21:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: визажист Захар Гринов

Западные известные бренды стали "покидать" Россию. Привычный образ жизни, уход за лицом и телом, честно говоря, озадачил многих российских женщин - есть ли альтернатива? Как уверяет нас известный российский визажист Захар Гринов - есть! Более того, во многих позициях российская косметика превосходит западную.

- Я уверен, что российская косметика постепенно "отодвинет" западные бренды. Сейчас можно, конечно, приобрести европейскую, американскую продукцию известных брендов, но цены уже кусаются, да и товара становится меньше. Могут ли западные бренды вернуться в Россию? Могут, конечно, но я думаю, что цены будут достаточно высокие. Если честно, то меня удивляет - почему некоторые российские женщины так испугались "ухода"? Видимо, мало знакомы с российской косметикой! Я сейчас говорю то, в чем уверен! Более того, из личного опыта скажу, что во многих позициях российская косметика превосходит западную - например, по уходу за лицом, телом, волосами. Проверено! Да, я и два года назад многим женщинам советовал попробовать российскую косметику по уходу.

- Никто, конечно, не спорит, что российская косметика хороша, но многие привыкли к определенным брендам - как выбрать то, от чего нет, например, аллергии, а лицо после маски станет, как у девочки, а волосы будут шелковистые и блестящие? Это вопрос для многих дам серьезный!

- Я не смогу сказать "за всю российскую косметику", но порекомендовать, что-то могу. Я понимаю, что экспериментировать на себе, конечно, не стоит! Но есть же косметологи, визажисты, которые могут помочь дамам в этом вопросе. Не стоит бояться задавать вопросы и производителям, обращаться к профессионалам. Хочешь получить конкретный ответ - задай конкретный вопрос! Но главное (совет) - обращайте внимание на то, как рекомендует производитель свою косметику - должно быть слово "профессиональная" - не, простите, "баба Маня" навертела, а работали квалифицированные врачи, химики, косметологи и были клинические испытания продукции! Это обязательно! И стоит внимательно изучить для чего предназначена косметика... Объясняю. Например, уход за лицом в условиях мегаполиса. Это очень важно! Согласитесь, экология в мегаполисе "сложная", а наша кожа очень реагирует на такие нюансы. Вы же сами замечали, если отдых, море, беззаботность, то и свежесть на лице, даже морщинки уходят... Косметика должна быть безопасной! А этого достичь можно только при помощи клинических исследований и советов профессионалов.

- Лично я совершенно не против изучить новые бренды российской косметики - хотелось бы узнать более конкретно, на что обратить внимание при выборе, когда глаза разбегаются?

- Хотите конкретно - пожалуйста! Например, косметика от ARAVIA - она основана на синергии инновационных технологий и классической косметологии. Действия направлены на важные аспекты - лицо, шея и зона декольте. Согласитесь, это важные аспекты для женщин. Я знаком с этой косметикой и могу рекомендовать ее - то, что над созданием работали высококлассные специалисты - факт! Но главное для меня - качественное сырье! Поймите, индустрия косметологии идет вперед! Если несколько лет обратно только "уколы красоты" могли, как я называю, спасти женщину, то сегодня есть неинвазивная методика, которая помогает женщинам быть в форме. Нет, я совсем не против "уколов красоты" или пластического хирурга, но на определенном этапе неинвазивная методика помогает хорошо. Да и после "уколов" или хирурга нужно использовать качественные средства. Я всегда выступаю за качество и профессионализм! В России есть из чего выбрать!