Светлана Рожкова: Нас невозможно испугать - мы прошли 90-е

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

7 августа 2022, 15:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Когда я собралась в путешествие из Риги в Москву то точно знала, что встречусь со Светочкой Рожковой - мы не виделись уже года четыре...

Крайний раз, как принято говорить, мы повидались в Латвии, тогда актриса Светлана Рожкова выступала в Рижском Доме Конгрессов - был аншлаг! Если честно, то в Латвии Светлану любят - море позитива, искрометный юмор и теплота души, которая греет зрителей. Дай Бог памяти... Это было в Юрмале лет двенадцать-тринадцать обратно - тогда в концертном зале "Дзинтари" проходил фестиваль юмора "Юрмалина"... Море, солнце, улыбки, полный концертный зал латвийцев и гостей... Да, прекрасное и светлое время! Я работала тогда на "Юрмалине" корреспондентом - встречи, разговоры от зари и до зари... Скажу, что и журналисты, и актеры уставали конкретно, но свежий ветерок с моря, понятное дело, "освежал" работающих! А у меня была идея-наваждение - взять интервью у актрисы разговорного жанра Светланы Рожковой - я знала ее юморески практически все, да и было, что-то в Светлане неуловимо теплое, душевное, притягивающее... Мне было сложно оторвать глаза, когда актриса Рожкова выступала - создавалось впечатление, что... вышло солнце, а проблемы ушли! Конечно, я хотела непременно взять интервью у актрисы и... увидеть ее "живьем"... Достала номер телефона и позвонила... Скажу сразу, что "бомбила" я Светлану долго - нет, это не "высокомерие", а элементарная занятость и усталость! Только спустя годы Светочка рассказала мне: "Для меня выступление в Юрмале на фестивале - определенный "рубеж", который надо преодолеть! Жутко боялась! Даже готовила себя, что может пройти выступление с погрешностями... Думала. Успокаивала себя и очень боялась! Готовилась к выступлению, а тут еще интервью надо дать! Конечно, мне не до того было и я упиралась всеми "лапами", но ты меня уговорила! Я подумала, что ты не сдашься и решила, что "отдамся по любви!" ВОТ так мы и познакомились со Светланой Рожковой и ее супругом Юрием Евдокуниным. Кстати, договорились, что интервью продлится минут двадцать, а проговорили часа три! Почему? А нам было интересно друг с другом - я чувствовала искренность Светланы, а она мою... Такие встречи люди называют - родство душ... И с тех пор, каждая встреча или общение с моей Светой - радость, подарок!

И в этот приезд я отправилась в гости к Светочке с Юрием... Меня встретили с хлебом-солью! Совершенно серьезно, потому как чета Рожкова-Евдокунин сами пекут хлеб! Для личного пользования, прошу заметить! Света и Юра - гостеприимные хозяева - усадили за щедрый стол со словами: "Пока не съешь - не отпущу!" А съесть блюдо сочного шашлыка и аппетитных ребрышек, приготовленных Юрием на мангале, не представлялось "возможным" - иначе до утра бы я не управилась! Переводя дух от обильной трапезы, велись разговоры:

- Светочка, как пережила пандемию, коронавирус?

- Да, вот тут и жили, в деревне... С пользой "пережила" - занималась домом, огородом, садом... У меня чудесные пионы - люблю эти цветы! Первые корневища взяла у мамы и посадила... Прижились, цветут! И теперь этот куст называется "маминым"! Люблю розы! Запах божественный! Чем можно заниматься в пандемию? Только домом! Вот освоила искусство "готовки" - всегда могла вкусно приготовить и накрыть стол, но в локдаун превзошла сама себя! И знаешь, довольна! Нашла себе занятия и с близкими побыла. Что будет осенью - не знаю... Число заболевших растет с каждым днем... У нас запланированные концерты на Дальнем Востоке в новом сезоне, а как там получится... Дай Бог, все будет хорошо!

Я даже не заметила, как, простите, "схомячила" целый "тазик" салата - уж больно вкусные помидоры и огурчики были! А я уважаю такую еду!

- Света, где покупала такие сладкие помидоры?

- Как где? У себя в теплице! Пойдем, посмотришь!

Теплица у Светочки - загляденье! Помидоры на веточке, перчик рядышком! Все ухожено и с любовью... Это чувствуется! Как говорит актриса: "Все делаю с любовью! Вот и помидоры мне тем же отплатили!"

Пока Света проводила мне экскурсию по теплице, вернулся домой самый любимый член семьи - котейка Петрович! Его маленького принесла дочка Светы и Юрия домой - кто-то раздавал котят у метро... Сегодня это толстый, вальяжный кот, который знает, что любим и пользуется этим - разлегся на дорожке, а мы, чтобы не потревожить, обходили его стороной!

Пока толстый кот Петрович отдыхал, я с интересом осматривала сад хозяев - много кустов роз, спелая малина - ешь - не хочу, и тут мой взгляд упал на интересный куст - вроде, крыжовник, но нет...

- Света, а это что за куст?

- Интересный куст! Это... ешта... Гибрид крыжовника и двух сортов смородины. Цветет не каждый год, но вкусно! Попробуй!

Я попробовала - действительно, симпатичный вкус... И тут тебе крыжовник, и черно-красная смородина... Освежает.

Настало время чая с пирогом! Абрикосовая шарлотка была нежнейшая! Светочка сама, конечно, ее испекла. Пили чай и разговаривали... Беседа непринужденно переросла в политическое русло...

- Как у вас в Риге? Сложно?

- Как сказать... Люди остались людьми - хотят улыбаться, жить спокойно, без митингов, пикетов, но, увы, не всегда получается, когда у власти правящие националисты, которые "заточены" на конфликты, русофобию... Но такие были в Латвии всегда! А простой люд страдает от такого агрессивного правительства.

- Жаль, что портятся отношения с соседями. Знаешь, русский человек имеет свойство прощать, помогать, жертвовать... Злобы не таит... Чего добиваются ваши националы? Хочу понять - чего?

- Да, у нас не все в Латвии это могут понять! Историческая, видимо, ненависть к русским - выросли теперь детки и внуки латышских легионеров СС, и пришли к власти... Конкретно стравливают народ, вводят свои санкции против России.

- Да, чем нас можно испугать? Чем? Тем, что какие-то "бренды" уйдут? Да и пусть уходят! Мелочь какая! Нас испугать невозможно - мы пережили 90-х... Вспомни, какое тяжелое, даже страшное время было - безденежье, нет определенности в своем будущем... Помню, как сидели мы с Юрой дома и считали копейки - купить сигареты или хлеб? Тогда мы с Юрой курили... Вот и выбирали, что купить, потому как на то и другое денег не было. Кто курит, тот понимает о чем говорю... А выжить надо! Когда началась перестройка, помню, что сидели мы совершенно без денег, и мой папочка решил "поработать челноком" - уехал на последние деньги в Польшу за товаром... Должен вернуться через неделю. А время страшное было... Могли и избить, и убить... Так вот эти две недели мы с мамой плакали, молились, чтобы папа вернулся... Мамочка все время повторяла: "Пусть без денег, но живой!" И вот раздался звонок в дверь и на пороге наш папа - он успел уже продать товар, вернуть деньги и еще привез нам подарки! До сих пор помню красивый мохеровый костюм бирюзового цвета, который он привез маме... Мамочка надела - красавица! А, помнишь какие очереди были в магазинах и пустые прилавки? Сама стояла в таких очередях с маленькой дочкой - помню, отстояли несколько часов, а потом нам сказали, что в другом магазине, который рядом, продукты дают... И вся толпа рванула в тот магазин... Я только успела закрыть свою дочку телом... Мне ребра сломали, ушибов много... Так чем нас можно испугать? Мы прошли 90-е! А Россия как жила, так и будет жить, расцветать! Мы - сильные и справедливые, и все у нас будет хорошо!

Время неумолимо бежало - на дворе начало смеркаться... Я не хотела расставаться, но путь в Москву был не близкий... Мы попрощались и обещали увидеться вновь!

Если меня коллеги спрашивают, почему я с такой нежностью отношусь к Светлане и Юрию, то не могу ответить - как можно проанализировать любовь? Любят же просто, а не за что-то... Вот и моя семья любит этих славных людей! Дай Бог, всего, всего, всего!