Актриса Веста Буркот: «У меня очень хорошо получается убивать»

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 июля 2022, 14:29 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Веста Буркот окончила ВГИК, мастерскую Всеволода Шиловского. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Москва. Три вокзала», «Универ», «Пятницкий», «Счастливы вместе», «Няньки», «Пятая стража», «Молодёжка», «СашаТаня», «Тайный город», «Джуна», «Последний мент», «Глаза в глаза», «Туристическая полиция», «Филатов», «Спроси Марту», «Училки в законе» и др.





- Веста, вы сыграли ведьму в мистическом сериале «Тайный город». Нестрашно играть такие провокационные роли, спите потом хорошо?



- Да, я сыграла ведьму, которая высасывала из людей кровь и питалась этой энергией. Она могла телепортироваться, превращаться в любое существо с массой собственного тела – в птицу, змею, собаку. Страшно не было, ведь это просто роль. Я больше боялась, когда были съёмки с настоящей змеёй. Это был питон, большой, толстый. Впрочем, змея была не кусачая, но всё равно тяжёлая, холодная, длинная. Моя героиня потом превращалась в змею.





- Теперь змей не боитесь? А какие у вас ещё есть страхи?



- Я боюсь замкнутого пространства. В очень узком начинаю задыхаться.



- То есть, сцена в гробу – не для вас?



- Я бы с трудом смогла лежать в гробу. Хотя мёртвых играла, и здесь я не суеверна. Много раз умирала и много раз убивала. Один раз меня нашли без головы, в сериале «Москва. Три вокзала». По сюжету, герой Алексея Булдакова идёт, пьяный, по железнодорожным рельсам и видит лежащую на земле девчонку. Говорит: «О, девка, ты чего тут на морозе развалилась? Совсем голову потеряла?» Потом ближе подходит – а головы-то и нет!..



- Смешно!



- Но сцена далась нелегко. Сначала выкопали ямку, обложили её чёрной тканью, положили пласт травы. Туда я спрятала свою голову и сверху стали снимать. И тут я начала задыхаться! Начался натуральный приступ. Но я не могла сорвать съёмки – меня два часа готовили, приехал кран, мне предлагали статиста, а я сама отказалась. Не имела права подвести большую команду! И я себя стала уговаривать – Весточка, всё хорошо, давай дыши, нестрашно. И героически всё это преодолела…



- У вас, кстати, была ещё роль в картине с говорящим названием «Объявлен мёртвым». Там кого играли, тоже – труп?



- Почему труп? Я была танцовщицей в клубе. Очень яркая роль. Я главному герою, с которым у меня отношения, сливала разную информацию. Извиваясь на столе, во время танца. Благо, у меня с пластикой всё хорошо, хотя перед съёмками я немного порепетировала в клубе.

- Хотели бы сняться в каком-то ужастике, например?



- Да, потому что там другое проживание, там надо, как в комедии, верить в достоверность происходящего. Здесь и сейчас, без второго дна.



- Кстати, насчёт комедии. Вы снимались в юмористической картине «На скорости» - про гонщика-любителя. У вас вообще есть комедийный дар, умеете смешить людей?



- В комедии вообще сниматься весело. Дело происходило в Ростове, я туда прилетела прямо с «Кинотавра». Это молодёжная история, про подростков. Я играла маму. Молодые, современные родители, на всё смотрящие с улыбкой. И это было забавно. Сын разбил машину, и мы, родители, не орём на него, а наказываем рублём. Не поедешь в Испанию, куда собирался, потому что нужно ремонтировать авто. А поедешь к дедушке в деревню. Возвращаем ребёнку ответственность за свои поступки, и очень хочется, чтобы все родители были такими. Не орать, не поднимать руку, а разговаривать со своими детьми.





- А вы кричите на свою дочку?



- Я её стараюсь вообще не наказывать. Мама любит безусловно, а отец – условно. Отец поощряет ребёнка за какое-то действие. А мама – чтобы дочка не сделала, всё хорошо. Важно передать эту программу ребёнку, чтобы он знал всегда, что он нужен. Когда я чувствую, что начинаю срываться на ребёнке, я останавливаюсь и перехожу на нормальный разговор.



- Вернёмся к фильму «На скорости». Вы сами машину водите? Любите быструю езду?



- Люблю. Но в Москве особо не погоняешь, разве только за городом. Однако правила соблюдаю, люблю контролировать ситуацию, понимаю, что одно ненужное движение, и машина может улететь в кювет. Но я никогда в аварии не попадала серьёзные – тьфу-тьфу-тьфу!





- Вы снялись в картине «Туристическая полиция», сыграли вожатую. Говорят, с детьми, как и с животными, очень трудно существовать в кадре?



- Нет, это были подростки, 13-14 лет. Они были нормальные, подвижные. С 7 до 12 лет ребёнка захватывает учёба, ими в это время можно хорошо манипулировать, если взять в союзники и вести разговор на равных. Я очень быстро нашла с детьми контакт на съёмочной площадке «Туристической полиции». Меня там, вожатую трудных подростков, даже «клеил» один из героев. Я была такая сексуальная девушка, сериал снимали для канала «Пятница», Ивлеева в главной роли. Поэтому там многое на грани, шутки ниже пояса…



- А какое у вас было самое экзотическое путешествие в жизни?



- Была в Таиланде, на Бали. Бали – потрясающее место, прекрасные закаты и рассветы, когда небо тебя окутывает со всех сторон и меняет цвета – фиолетовый, красный, жёлтый, розовый. Ты утопаешь в рисовых полях, в воде по колено. Эти потрясающие водопады. Всё в совокупности восхищает – соединение с природой, экзотическое, которого у нас нет.





- В сериале «Год культуры» вы сыграли телеведущую. Вообще трудная профессия, в жизни когда-нибудь работали на ТВ?



- Да, я на одном канале вела передачу «Магазин на диване», продавала ювелирные изделия, товары для дома. Недолго, мне это не очень нравилось, я вообще по натуре не продавец. И позже в моей жизни появилась передача «Абвгдейка». Работала на канале ТВЦ, она шла там 20 лет. Я была учительницей. Помню, когда сама была маленькой, постоянно смотрела эту передачу. Там участвовали Печкин, Клёпа, который 30 лет проработал в «Абвгдейке», Света, которая там 15 лет. Но в 2020 году передачу прикрыли. Канал сказал, что мы уже не в формате. Устарели. Задушил закон о рекламе, когда нельзя размещать рекламу в детских проектах. Таким образом задушили все детские передачи на федеральных каналах. Только есть специальные детские каналы, и там всё хорошо.



- А вы когда-нибудь снимались в историческом кино?



- В картине «Гроздья винограда», например. История начинается в 50-х годах прошлого века. Я там хожу в чулках со стрелками, в платье в горошек… Я обожаю носить корсеты, старинные платья.





- В жизни вы модница, следите за тенденциями?



- Не особенно, главное, чтобы вещь мне нравилась, соответствовала моему вкусу. А он у меня немножко специфический. Мне нравится быть не современной, не из этого времени. Хотя ребёнок иногда мне говорит – мама - ты одеваешься, как подросток! Да, я могу надеть спортивный костюм, кроссовки и ходить в этом целый день. Но больше люблю классику. И за брендами я не гоняюсь, мне больше важно качество. У меня есть брендовые вещи, хорошие, которые со мной много лет, потому что они качественные.



- В сериале «Джуна» вы снова сыграли телеведущую. Верите в её дар, что-то новое узнали во время съёмок о знаменитой целительнице?



- Я много о ней узнала. Она обладала серьёзной силой, реально помогала людям. Джуну у нас играла Лаура Кеосаян, прекрасная актриса, она долго вживалась в этот образ, много смотрела, читала про Джуну. Её характерные черты уловила и привлекла в роль. Она взяла её походку специфическую, поворот головы.





- Вы ведь «голубых» героинь никогда не играли, верно?



- Да, мне больше дают отрицательные роли. А когда я в жизни стала уходить от образа стервы, перестала её транслировать, перестала делать такое портфолио, мне начали предлагать другие роли. Я помню своё первое актёрское портфолио – очень жёсткий профиль, анфас. И первые мои героини были убийцы. На одной студии мне сказали в качестве комплимента – мол, мы долго выбирали между тремя актрисами и потом поняли, что убить можете только вы.



- Славный комплимент!



- И я сейчас думаю, что мне надо возвращаться к этому.





- К ролям убийцы?!



- Да, у меня очень хорошо получается убивать. И я не просто стерв играю, они у меня обаятельные выходят. После «Тайного города» мне писали фанаты эпопеи, что они по-другому увидели мою героиню, ведьму Анну. Она стала им понятна и понравилась. В книге – не нравилась, а в кино – полюбили. Страсть, как люблю играть симпатичных злодеев!