Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Интервью 13+

Эколог и общественник Сергей Лисовский: У России есть своя историческая миссия собирания русских земель и укрепления государства

, 13:50

Эколог и общественник Сергей Лисовский: У России есть своя историческая миссия собирания русских земель и укрепления государства
Фото: личный архив

Образец общественно-экологического воспитания и развития представляем вниманию гостей и завсегдатаев «Аргументов недели». У нас в гостях общественный и политический деятель, журналист, эколог из Донбасса Сергей Лисовский, который стал одним из самых патриотичных общественников Санкт-Петербурга.

− Здравствуйте, Сергей! Приветствуем на страницах «Аргументов недели». Вы общественник, эколог и журналист. Расскажите нашим читателям, чего мы не знаем.

− Добрый день, Анна! Здравия желаю всем читателям газеты «Аргументы недели». Сложно в наше время что-то утаить, но, пожалуй, многие ещё не знают, что в 2022 году я стал семьюдедом! Таким образом, на сегодняшний день у меня четыре замечательных мальчишки-внука и три чудесных девчонки-внучки. А если говорить о профессиональных делах, то я стабилен, как Солнечная система. Издаю экологическую газету с 1999 года – 23 года подряд. Вопросами народной дипломатии и общественной безопасности занимаюсь с середины 90-х годов, более 25 лет, когда государственные институты СССР были разрушены, возник идеологический вакуум и в Россию хлынули прозападные разрушительные секты. При этом российская бюрократия оказалась бессильна против финансового капитала Запада и их агентов влияния в нашей стране. В те годы я с единомышленниками по линии землячеств, русских людей в зелёном движении занимались борьбой против насаждения в России негативной американской идеологии и «пятой колонны».

− Как Вы стали экологом? Это дань модной теме или убеждения?

− Лично для меня защита природы, экологическая безопасность являются не модной темой, а именно выстраданным и осмысленным убеждением. Родился на Донбассе и до службы в Военно-морском флоте СССР (с 1984 по 1987 гг.) я и понятия не имел об экологии. Осознание экологической угрозы для всего человечества на нашей маленькой планете начало пробиваться ко мне в душу как раз во время службы на Аральском море, где находился наш морской дивизион кораблей. У нас было две крупные задачи: мы входили в систему космодрома Байконур и обеспечивали безопасность посадки космических аппаратов, в случае их попадания на акваторию моря, а также обеспечивали секретный остров Возрождение в центре Аральского моря всем необходимым для проведения там научных экспериментов. На моих глазах Арал мелел, и я стал задумываться о причинах.

Эколог и общественник Сергей Лисовский: У России есть своя историческая миссия собирания русских земель и укрепления государства

Именно служба на Арале развернула меня к экологии, это было началом. Судьба привела меня в Ленинград, где я в результате поступил на режиссёрский факультет института культуры, хотел снять документальную ленту об Аральской проблеме. Здесь в Петербурге в 1994 году я работал пресс-секретарём Российской партии Зелёных. В середине 90-х издавал газеты «Зелёная Газета», «Чистая Планета», «Закон Времени».

− Газета «Общество и Экология», как она организовалась, сколько существует и какими темами экологии занимается?

− После я учредил свою газету «Общество и Экология». Это был 1999 год. Идея пришла ко мне неслучайно. Ниточки нашего настоящего тянутся издалека. Так и появился информационный экопроект в виде газеты, ставший частью моей жизни и частью информационной политики северной столицы России. Мы в газете публикуем материалы по жизненноважным темам, касающимся здоровья людей, защиты лесов и противодействия незаконным вырубкам, защиты водных объектов, атмосферного бассейна, развития традиционной и альтернативной энергетики, установки очистных сооружений, градостроительной политики, национальной безопасности, молодёжной политики, народной дипломатии, и много других тем.

За годы работы выработана своеобразная идеология. Обозначаю её так – Экологический Социализм. Она выстрадана мной. Данная философская формула – фактически новая Идея развития России. В основе три кита - Экология, Патриотизм и Социальная справедливость!

Это очень важно. Как говорил Генералиссимус Победы, товарищ Сталин: «Без теории нам смерть». Его работа 1952 года «Экономические проблемы социализма в СССР» уникальна по своему стратегическому значению и именно в ней Иосиф Виссарионович поставил перед наукой задачу создания новой теории развития взамен устаревшему марксизму.

− Значит подходите к истории проблемы основательно. А сейчас что происходит?

− Капиталистическая система на Западе и в России доказала свою неэффективность. Об этом недавно даже высказался президент Владимир Путин. Социалистический же Китай развивается семимильными шагами. К тому же Пекин принял программу строительства Экологической цивилизации, сделав ещё один шаг вперёд.

Эколог и общественник Сергей Лисовский: У России есть своя историческая миссия собирания русских земель и укрепления государства

На Западе же аналитики из «Римского клуба» полностью раскритиковали расточительный капитализм. Не устану повторять, гонка потребления вовлекает человечество в воронку экологического кризиса и моральной деградации. Генератором же гонки потребления является ростовщичество. Ростовщичество – это зло. Это высокая ставка банковского ссудного процента, которая отражается на всём в высокой цене товаров и услуг. Кредиты и ипотека загоняют миллионы людей в должники на многие годы. Люди и предприятия попадают в долговую кабалу, а матушка-природа страдает.

При стремительном росте численности населения на Земле и ограниченных природных ресурсах социальные конфликты неизбежны, особенно в будущем за пресную воду. Чего стоит водная блокада Украины для Крыма и Донбасса.

Одной из последних часто обсуждаемых тем является тема зарастания борщевиком Ленинградской и Псковской областей. И не только. Мне звонили даже из Подмосковья. Достал людей этот вредный и ядовитый борщевик.

Также из часто обсуждаемых тем – тема «мусорной реформы». Пока она буксует. У нас в стране много Кулибиных с реальными отечественными технологиями, которые способны решить проблему. Год назад я познакомился со специалистами Топливной экологической компании, которые предложили абсолютно свою запатентованную технологию утилизации отходов. Директор ТЭК Юрий Шубянкин проделал огромный путь для того, чтобы данная технология была внедрена в России. Хотя к нему обращаются даже из Евросоюза и предлагают выкупить данную технологию. Но они хотят реализовать её в России. При этом наша бюрократическая система очень долго думает и не позволяет быстро реализовать пилотный проект. Также остроактуальна тема с очистными сооружениями и чистой водой.

− Вы родом из Донбасса. Следите за событиями на малой Родине?

− Да, я родился на Донбассе в небольшом городке Часов Яре, пригороде города Артёмовска, старинное название которого Бахмут. Сейчас там идут бои, и скоро Донбасс будет освобождён полностью. Кстати говоря, в городе Часов Яр родился Народный артист СССР Иосиф Кобзон и там, в Доме культуры, был его музей. За событиями в Донбассе я не то, что слежу, я в них погружён.

Эколог и общественник Сергей Лисовский: У России есть своя историческая миссия собирания русских земель и укрепления государства

Начиная с 2004 года регулярно ездил в Донецк на День Шахтёра вместе с землячеством донбассовцев Москвы, Крыма и Киева. В Петербурге мы создали Союз донбассовцев и зарегистрировали его в Министерстве юстиции России в 2011 году. До войны занимались культурными проектами и народной дипломатией, а после 2014 года переключились на вопросы гуманитарного характера. К чему привело правление «майданутых» мы видели все эти 8 лет, когда обстреливался Донбасс и разрывались связи с Россией, закрывались русские школы и российские телеканалы. Зверская и фашистская сущность укронацистов особенно проявилась в своём страшном виде с 24 февраля 2022 года после начала спецоперации России на Украине, когда у киевской хунты вообще сорвало крышу и все тормоза и они продали свою душу дьяволу окончательно, с особой жестокостью начали бомбить собственные города, принуждая людей к насильственной эвакуации, показывая свою месть Донбассу за его идейную убеждённость в борьбе за свои права, культуру, мировоззрение и Русскую цивилизацию.

− Вы руководите Землячеством Донбасса в Питере. Расскажите об организации, пожалуйста!

− Жил-жил и не тужил, но в 2004 году после «оранжевой революции» в Киеве пробудился внутренний голос, и я вместе с нашими земляками из Донбасса, давно проживающими на берегах Невы, решили создать в 2011 году общественное движение «Землячество донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Мы почувствовали тогда потенциальную угрозу, что «оранжевая зараза» на Украине может со временем перерасти в «коричневую чуму». Стали собираться, писать разоблачительные статьи о Бандере, Шухевиче, Мазепе и т.д. Мы проводили конференции по поводу исторического значения Переяславской рады, митинги у памятника молодогвардейцам «Героям Краснодона» в Екатерингофском парке, читали лекции о Великой Отечественной войне, о русском языке, рассказывали о выдающихся людях Донбасса, сделавших для Российской империи и Советского Союза много добрых дел. Часто ездили в Донбасс и там рассказывали о Петербурге, а в Петербурге рассказывали о Донбассе. Также часто выступали на петербургских телеканалах. Говорю не только о себе, а обо всех наших земляках, с кем мы работали все эти 18 лет – Константин Грибач, Светлана Кондакова, Владимир Косенко, Александр Близнюк (царствие ему Небесное), поэт и адвокат Владимир Хроменко, Богдан Баленко, Елена Батаева и многие-многие наши земляки.

− Есть истории оказания помощи землякам-беженцам Землячества? Есть особо запомнившиеся истории?

− За 8 лет боевых действий на Донбассе, с 2014 по 2022 годы, несколько раз я ездил на Донбасс на день города Донецка и на День Шахтёра. Отвозил гуманитарную помощь с земляками. Мы поддерживали Донбасс в годы самых тяжёлых испытаний, когда часть людей не верила, боялась, отворачивалась, сомневалась. Мы были уверены, что на правильном пути и, что Донбасс будет частью России. В целом же наши члены Союза донбассовцев Петербурга и Ленинградской области все эти годы проводили чёткую политику, направленную на единение России и Донбасса, помогали детям, беженцам, помогали людям Донбасса. Со страниц вашего издания «Аргументы недели» выражаю всем им и вообще всем людям добра, поддерживающим Донбасс благодарность.

В первые годы войны, в 2014 и 2015 годах именно наш Союз донбассовцев Петербурга и Ленобласти принял на себя первую волну беженцев. Региональная власть ещё не знала, что делать и как помогать, поэтому нам пришлось искать варианты. Пять раз я обращался в Красный крест с официальными письмами от нашего Союза донбассовцев СПб и ЛО о помощи беженцам, и он помогал. В офис к нам приходили петербуржцы и приносили одежду и еду для Донбасса. Мы всё собранное отправляли либо на Донбасс, либо раздавали беженцам. Как правило, помогали простые люди. Олигархи не дали ни копейки. Очень интересная история получилась у нас вместе с блокадниками Ленинграда. Блокадники - это героические люди с большой душой, наполненные светом и любовью к людям.

Эколог и общественник Сергей Лисовский: У России есть своя историческая миссия собирания русских земель и укрепления государства

В конце 2014 года к нам обратились представители общественной организации «Блокадники Ленинграда» с пожеланием помочь детям Донбасса перед Новым 2015 годом. Мы пообщались вместе и назвали эту акцию «Блокадники Ленинграда – детям Донбасса». К нам в офис приехала целая машина с коробками конфет и печенья, которые мы упаковали и обклеили большими наклейками и отправили большой машиной в Донецк. Координировала в Донецке работу Ольга Цесельская. И вот, благодаря ей, когда пришли коробки с подарками детям, там в Донецке возникла идея – исполнить силами музыкантов Донецкой филармонии Седьмую симфонию Шостаковича, которая звучала в блокадном Ленинграде. За шесть репетиций донецкие музыканты выучили симфонию. Её премьера состоялась 28 февраля 2015 года. Это было неожиданно, символично и красиво. В воюющем полублокадном Донецке впервые в истории в 2015 году прозвучала Седьмая симфония. Вот так происходит синергетический эффект и рождаются новые явления в культуре и политике.

Потом ещё было много поездок, много встреч, о которых можно рассказывать с упоением – и в Донецке, и в Горловке, и в Зайцево, и у нас в Петербурге и в Ленинградской области, но этот эпизод, произошедший, благодаря блокадникам Ленинграда заслуживает особого внимания.

С моей точки зрения, нужно вырывать всю Украину из лап американских глобалистов и добивать фашистскую бандеровскую гадину, как это делали воины Красной армии во время Великой Отечественной войны. Понимаю, что после военной победы нужно будет полностью перестраивать систему образования на Украине и информационную политику, чтобы медленно, но уверенно менять сознание зазомбированных лживой украинской пропагандой простых украинцев. Недавно из Москвы ко мне в Петербург приезжал мой друг и земляк, великолепный поэт Владимир Хроменко, который ещё в 2004-2010 годах в стихах предсказал, что будет на Украине и на Донбассе. В общем, нужны настоящие народные дипломаты.

− Вы давно живёте в Санкт-Петербурге? Уже стали «невским аборигеном»?

− Да, я приехал в Ленинград в 1989 году, когда была единая страна СССР. Это было замечательное, но тревожное время. Помню споры о том, нужно или нет менять название города – Ленинград или Санкт-Петербург? Помню большие митинги на Дворцовой площади. Как это не покажется странным, но поступив в институт, женившись и родив первого ребенка в 1990 году, мы, будучи студентами, достаточно легко переживали кризисы. Хотя были периоды, когда было очень тяжело морально и финансово, приходилось ездить в ещё существовавшие тогда колхозы и подрабатывать на полях, собирать картошку, капусту, морковку. Тем не менее именно в то суперкризисное время мы с женой находили время посещать музеи и театры.

Я врос в Петербург, врос в Невский край и стал его гармоничной частью. Чувствую дыхание Петербурга. Чувствую шаги Пушкина, окрик Петра Первого, восхищаюсь героизмом ленинградцев во время блокады. Для меня Петербург такой же родной, как и Донбасс.

− Что думаете об идее Новороссии, объединения наших земель, русской общности?

− Когда о проекте Новороссия заговорили 8 лет назад, был удивлён и не до конца осознавал его значение, политические границы, поскольку я мыслил концептуально и цивилизационно. Вижу и чувствую всю целиком историю древней Руси, Российской империи, Советского Союза и нынешней Российской Федерации, и Евразийского союза. В тот период, до войны, я был сторонником создания еврорегиона «Донбасс», включающего в себя четыре области – часть Ростовской области, полностью Луганскую и Донецкую области и часть Днепропетровской области. Для меня это было понятно. Когда возник проект Новороссия мне нужно было перестроить свои взгляды на общественное устройство. Но в этот же период возникли ДНР и ЛНР. Для меня это оказалось ближе и понятнее. Но проект Новороссия в целом я оцениваю, как положительный, думаю, что он подразумевал географический охват Юго-Востока Украины или бывшей 100-лет назад Донецко-Криворожской республики. Сейчас я понимаю, что, если бы он был тогда реализован, то на юге России была бы создана достаточно мощная дружественная республика и всё было бы спокойно. У России есть своя историческая миссия собирания русских земель и укрепления государства, поэтому я являюсь сторонником расширения границ России, которое связано не с захватом территории, а возвращением исконных наших земель.

−  Какие планы на будущее? Куда будете развивать экологическую и общественную стезю?

− Планирую развиваться во всех направлениях, включая разучивание новых песен под гитару. Люблю петь. Написал несколько своих песен. Пою песни других авторов. В профессиональном плане буду по-прежнему издавать газету «Общество и Экология», развивать Союз донбассовцев, помогать Донбассу, работать с бизнесом, органами власти, общественностью. Очень хочу вести на Первом канале свою собственную передачу, связанную с экологией, народной дипломатией и общественной безопасностью. Три мои многолетние направления останутся со мной навсегда. Есть у меня профессиональные мечты, есть мечты личного характера. Из тех, о которых можно сказать – хотел бы издать книгу и ездить на экологичном электромобиле, как, наверное, и должно быть у главного редактора экологической газеты. Но это всего лишь мечты. В политике планы связаны с развитием России, как великой, справедливой и экологически чистой державы.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram