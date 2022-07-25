Эколог и общественник Сергей Лисовский: У России есть своя историческая миссия собирания русских земель и укрепления государства

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 июля 2022, 13:50 Анна Шершнёва

Фото: личный архив

Образец общественно-экологического воспитания и развития представляем вниманию гостей и завсегдатаев «Аргументов недели». У нас в гостях общественный и политический деятель, журналист, эколог из Донбасса Сергей Лисовский, который стал одним из самых патриотичных общественников Санкт-Петербурга.

− Здравствуйте, Сергей! Приветствуем на страницах «Аргументов недели». Вы общественник, эколог и журналист. Расскажите нашим читателям, чего мы не знаем.

− Добрый день, Анна! Здравия желаю всем читателям газеты «Аргументы недели». Сложно в наше время что-то утаить, но, пожалуй, многие ещё не знают, что в 2022 году я стал семьюдедом! Таким образом, на сегодняшний день у меня четыре замечательных мальчишки-внука и три чудесных девчонки-внучки. А если говорить о профессиональных делах, то я стабилен, как Солнечная система. Издаю экологическую газету с 1999 года – 23 года подряд. Вопросами народной дипломатии и общественной безопасности занимаюсь с середины 90-х годов, более 25 лет, когда государственные институты СССР были разрушены, возник идеологический вакуум и в Россию хлынули прозападные разрушительные секты. При этом российская бюрократия оказалась бессильна против финансового капитала Запада и их агентов влияния в нашей стране. В те годы я с единомышленниками по линии землячеств, русских людей в зелёном движении занимались борьбой против насаждения в России негативной американской идеологии и «пятой колонны».

− Как Вы стали экологом? Это дань модной теме или убеждения?

− Лично для меня защита природы, экологическая безопасность являются не модной темой, а именно выстраданным и осмысленным убеждением. Родился на Донбассе и до службы в Военно-морском флоте СССР (с 1984 по 1987 гг.) я и понятия не имел об экологии. Осознание экологической угрозы для всего человечества на нашей маленькой планете начало пробиваться ко мне в душу как раз во время службы на Аральском море, где находился наш морской дивизион кораблей. У нас было две крупные задачи: мы входили в систему космодрома Байконур и обеспечивали безопасность посадки космических аппаратов, в случае их попадания на акваторию моря, а также обеспечивали секретный остров Возрождение в центре Аральского моря всем необходимым для проведения там научных экспериментов. На моих глазах Арал мелел, и я стал задумываться о причинах.

Именно служба на Арале развернула меня к экологии, это было началом. Судьба привела меня в Ленинград, где я в результате поступил на режиссёрский факультет института культуры, хотел снять документальную ленту об Аральской проблеме. Здесь в Петербурге в 1994 году я работал пресс-секретарём Российской партии Зелёных. В середине 90-х издавал газеты «Зелёная Газета», «Чистая Планета», «Закон Времени».

− Газета «Общество и Экология», как она организовалась, сколько существует и какими темами экологии занимается?

− После я учредил свою газету «Общество и Экология». Это был 1999 год. Идея пришла ко мне неслучайно. Ниточки нашего настоящего тянутся издалека. Так и появился информационный экопроект в виде газеты, ставший частью моей жизни и частью информационной политики северной столицы России. Мы в газете публикуем материалы по жизненноважным темам, касающимся здоровья людей, защиты лесов и противодействия незаконным вырубкам, защиты водных объектов, атмосферного бассейна, развития традиционной и альтернативной энергетики, установки очистных сооружений, градостроительной политики, национальной безопасности, молодёжной политики, народной дипломатии, и много других тем.

За годы работы выработана своеобразная идеология. Обозначаю её так – Экологический Социализм. Она выстрадана мной. Данная философская формула – фактически новая Идея развития России. В основе три кита - Экология, Патриотизм и Социальная справедливость!

Это очень важно. Как говорил Генералиссимус Победы, товарищ Сталин: «Без теории нам смерть». Его работа 1952 года «Экономические проблемы социализма в СССР» уникальна по своему стратегическому значению и именно в ней Иосиф Виссарионович поставил перед наукой задачу создания новой теории развития взамен устаревшему марксизму.

− Значит подходите к истории проблемы основательно. А сейчас что происходит?

− Капиталистическая система на Западе и в России доказала свою неэффективность. Об этом недавно даже высказался президент Владимир Путин. Социалистический же Китай развивается семимильными шагами. К тому же Пекин принял программу строительства Экологической цивилизации, сделав ещё один шаг вперёд.

На Западе же аналитики из «Римского клуба» полностью раскритиковали расточительный капитализм. Не устану повторять, гонка потребления вовлекает человечество в воронку экологического кризиса и моральной деградации. Генератором же гонки потребления является ростовщичество. Ростовщичество – это зло. Это высокая ставка банковского ссудного процента, которая отражается на всём в высокой цене товаров и услуг. Кредиты и ипотека загоняют миллионы людей в должники на многие годы. Люди и предприятия попадают в долговую кабалу, а матушка-природа страдает.

При стремительном росте численности населения на Земле и ограниченных природных ресурсах социальные конфликты неизбежны, особенно в будущем за пресную воду. Чего стоит водная блокада Украины для Крыма и Донбасса.

Одной из последних часто обсуждаемых тем является тема зарастания борщевиком Ленинградской и Псковской областей. И не только. Мне звонили даже из Подмосковья. Достал людей этот вредный и ядовитый борщевик.

Также из часто обсуждаемых тем – тема «мусорной реформы». Пока она буксует. У нас в стране много Кулибиных с реальными отечественными технологиями, которые способны решить проблему. Год назад я познакомился со специалистами Топливной экологической компании, которые предложили абсолютно свою запатентованную технологию утилизации отходов. Директор ТЭК Юрий Шубянкин проделал огромный путь для того, чтобы данная технология была внедрена в России. Хотя к нему обращаются даже из Евросоюза и предлагают выкупить данную технологию. Но они хотят реализовать её в России. При этом наша бюрократическая система очень долго думает и не позволяет быстро реализовать пилотный проект. Также остроактуальна тема с очистными сооружениями и чистой водой.

− Вы родом из Донбасса. Следите за событиями на малой Родине?

− Да, я родился на Донбассе в небольшом городке Часов Яре, пригороде города Артёмовска, старинное название которого Бахмут. Сейчас там идут бои, и скоро Донбасс будет освобождён полностью. Кстати говоря, в городе Часов Яр родился Народный артист СССР Иосиф Кобзон и там, в Доме культуры, был его музей. За событиями в Донбассе я не то, что слежу, я в них погружён.

Начиная с 2004 года регулярно ездил в Донецк на День Шахтёра вместе с землячеством донбассовцев Москвы, Крыма и Киева. В Петербурге мы создали Союз донбассовцев и зарегистрировали его в Министерстве юстиции России в 2011 году. До войны занимались культурными проектами и народной дипломатией, а после 2014 года переключились на вопросы гуманитарного характера. К чему привело правление «майданутых» мы видели все эти 8 лет, когда обстреливался Донбасс и разрывались связи с Россией, закрывались русские школы и российские телеканалы. Зверская и фашистская сущность укронацистов особенно проявилась в своём страшном виде с 24 февраля 2022 года после начала спецоперации России на Украине, когда у киевской хунты вообще сорвало крышу и все тормоза и они продали свою душу дьяволу окончательно, с особой жестокостью начали бомбить собственные города, принуждая людей к насильственной эвакуации, показывая свою месть Донбассу за его идейную убеждённость в борьбе за свои права, культуру, мировоззрение и Русскую цивилизацию.

− Вы руководите Землячеством Донбасса в Питере. Расскажите об организации, пожалуйста!

− Жил-жил и не тужил, но в 2004 году после «оранжевой революции» в Киеве пробудился внутренний голос, и я вместе с нашими земляками из Донбасса, давно проживающими на берегах Невы, решили создать в 2011 году общественное движение «Землячество донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Мы почувствовали тогда потенциальную угрозу, что «оранжевая зараза» на Украине может со временем перерасти в «коричневую чуму». Стали собираться, писать разоблачительные статьи о Бандере, Шухевиче, Мазепе и т.д. Мы проводили конференции по поводу исторического значения Переяславской рады, митинги у памятника молодогвардейцам «Героям Краснодона» в Екатерингофском парке, читали лекции о Великой Отечественной войне, о русском языке, рассказывали о выдающихся людях Донбасса, сделавших для Российской империи и Советского Союза много добрых дел. Часто ездили в Донбасс и там рассказывали о Петербурге, а в Петербурге рассказывали о Донбассе. Также часто выступали на петербургских телеканалах. Говорю не только о себе, а обо всех наших земляках, с кем мы работали все эти 18 лет – Константин Грибач, Светлана Кондакова, Владимир Косенко, Александр Близнюк (царствие ему Небесное), поэт и адвокат Владимир Хроменко, Богдан Баленко, Елена Батаева и многие-многие наши земляки.

− Есть истории оказания помощи землякам-беженцам Землячества? Есть особо запомнившиеся истории?

− За 8 лет боевых действий на Донбассе, с 2014 по 2022 годы, несколько раз я ездил на Донбасс на день города Донецка и на День Шахтёра. Отвозил гуманитарную помощь с земляками. Мы поддерживали Донбасс в годы самых тяжёлых испытаний, когда часть людей не верила, боялась, отворачивалась, сомневалась. Мы были уверены, что на правильном пути и, что Донбасс будет частью России. В целом же наши члены Союза донбассовцев Петербурга и Ленинградской области все эти годы проводили чёткую политику, направленную на единение России и Донбасса, помогали детям, беженцам, помогали людям Донбасса. Со страниц вашего издания «Аргументы недели» выражаю всем им и вообще всем людям добра, поддерживающим Донбасс благодарность.

В первые годы войны, в 2014 и 2015 годах именно наш Союз донбассовцев Петербурга и Ленобласти принял на себя первую волну беженцев. Региональная власть ещё не знала, что делать и как помогать, поэтому нам пришлось искать варианты. Пять раз я обращался в Красный крест с официальными письмами от нашего Союза донбассовцев СПб и ЛО о помощи беженцам, и он помогал. В офис к нам приходили петербуржцы и приносили одежду и еду для Донбасса. Мы всё собранное отправляли либо на Донбасс, либо раздавали беженцам. Как правило, помогали простые люди. Олигархи не дали ни копейки. Очень интересная история получилась у нас вместе с блокадниками Ленинграда. Блокадники - это героические люди с большой душой, наполненные светом и любовью к людям.

В конце 2014 года к нам обратились представители общественной организации «Блокадники Ленинграда» с пожеланием помочь детям Донбасса перед Новым 2015 годом. Мы пообщались вместе и назвали эту акцию «Блокадники Ленинграда – детям Донбасса». К нам в офис приехала целая машина с коробками конфет и печенья, которые мы упаковали и обклеили большими наклейками и отправили большой машиной в Донецк. Координировала в Донецке работу Ольга Цесельская. И вот, благодаря ей, когда пришли коробки с подарками детям, там в Донецке возникла идея – исполнить силами музыкантов Донецкой филармонии Седьмую симфонию Шостаковича, которая звучала в блокадном Ленинграде. За шесть репетиций донецкие музыканты выучили симфонию. Её премьера состоялась 28 февраля 2015 года. Это было неожиданно, символично и красиво. В воюющем полублокадном Донецке впервые в истории в 2015 году прозвучала Седьмая симфония. Вот так происходит синергетический эффект и рождаются новые явления в культуре и политике.

Потом ещё было много поездок, много встреч, о которых можно рассказывать с упоением – и в Донецке, и в Горловке, и в Зайцево, и у нас в Петербурге и в Ленинградской области, но этот эпизод, произошедший, благодаря блокадникам Ленинграда заслуживает особого внимания.

С моей точки зрения, нужно вырывать всю Украину из лап американских глобалистов и добивать фашистскую бандеровскую гадину, как это делали воины Красной армии во время Великой Отечественной войны. Понимаю, что после военной победы нужно будет полностью перестраивать систему образования на Украине и информационную политику, чтобы медленно, но уверенно менять сознание зазомбированных лживой украинской пропагандой простых украинцев. Недавно из Москвы ко мне в Петербург приезжал мой друг и земляк, великолепный поэт Владимир Хроменко, который ещё в 2004-2010 годах в стихах предсказал, что будет на Украине и на Донбассе. В общем, нужны настоящие народные дипломаты.

− Вы давно живёте в Санкт-Петербурге? Уже стали «невским аборигеном»?

− Да, я приехал в Ленинград в 1989 году, когда была единая страна СССР. Это было замечательное, но тревожное время. Помню споры о том, нужно или нет менять название города – Ленинград или Санкт-Петербург? Помню большие митинги на Дворцовой площади. Как это не покажется странным, но поступив в институт, женившись и родив первого ребенка в 1990 году, мы, будучи студентами, достаточно легко переживали кризисы. Хотя были периоды, когда было очень тяжело морально и финансово, приходилось ездить в ещё существовавшие тогда колхозы и подрабатывать на полях, собирать картошку, капусту, морковку. Тем не менее именно в то суперкризисное время мы с женой находили время посещать музеи и театры.

Я врос в Петербург, врос в Невский край и стал его гармоничной частью. Чувствую дыхание Петербурга. Чувствую шаги Пушкина, окрик Петра Первого, восхищаюсь героизмом ленинградцев во время блокады. Для меня Петербург такой же родной, как и Донбасс.

− Что думаете об идее Новороссии, объединения наших земель, русской общности?

− Когда о проекте Новороссия заговорили 8 лет назад, был удивлён и не до конца осознавал его значение, политические границы, поскольку я мыслил концептуально и цивилизационно. Вижу и чувствую всю целиком историю древней Руси, Российской империи, Советского Союза и нынешней Российской Федерации, и Евразийского союза. В тот период, до войны, я был сторонником создания еврорегиона «Донбасс», включающего в себя четыре области – часть Ростовской области, полностью Луганскую и Донецкую области и часть Днепропетровской области. Для меня это было понятно. Когда возник проект Новороссия мне нужно было перестроить свои взгляды на общественное устройство. Но в этот же период возникли ДНР и ЛНР. Для меня это оказалось ближе и понятнее. Но проект Новороссия в целом я оцениваю, как положительный, думаю, что он подразумевал географический охват Юго-Востока Украины или бывшей 100-лет назад Донецко-Криворожской республики. Сейчас я понимаю, что, если бы он был тогда реализован, то на юге России была бы создана достаточно мощная дружественная республика и всё было бы спокойно. У России есть своя историческая миссия собирания русских земель и укрепления государства, поэтому я являюсь сторонником расширения границ России, которое связано не с захватом территории, а возвращением исконных наших земель.

− Какие планы на будущее? Куда будете развивать экологическую и общественную стезю?

− Планирую развиваться во всех направлениях, включая разучивание новых песен под гитару. Люблю петь. Написал несколько своих песен. Пою песни других авторов. В профессиональном плане буду по-прежнему издавать газету «Общество и Экология», развивать Союз донбассовцев, помогать Донбассу, работать с бизнесом, органами власти, общественностью. Очень хочу вести на Первом канале свою собственную передачу, связанную с экологией, народной дипломатией и общественной безопасностью. Три мои многолетние направления останутся со мной навсегда. Есть у меня профессиональные мечты, есть мечты личного характера. Из тех, о которых можно сказать – хотел бы издать книгу и ездить на экологичном электромобиле, как, наверное, и должно быть у главного редактора экологической газеты. Но это всего лишь мечты. В политике планы связаны с развитием России, как великой, справедливой и экологически чистой державы.